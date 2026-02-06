ABCマートは、「UNDER ARMOUR」から革新的なスマートクッションテクノロジー「CHARGED＋（チャージドプラス）」を搭載した新モデル「UA ROGUE 6」を、2月5日に全国のABCマートおよび公式オンラインストアで発売した。

また、発売を記念して同商品の機能性をフォーカスしたビジュアルムービーも同日から公開している。

同モデルは、歩く・走るといった日常のあらゆる動作に、靴自らが応える次世代ランニングシューズ。使用者の体格やスピード、一歩ごとの衝撃の強度に応じて、クッションの硬さをリアルタイムで自動調整する。従来の一律なクッション性では得られなかった、“個別最適”な履き心地を提供する。



「UA ROGUE 6」

「UA ROGUE 6」は、「UNDER ARMOUR」独自のCHARGED＋スマートクッションソールを搭載し、ゆっくり歩くときは衝撃を優しく吸収し、速く走るときは推進力をサポートする反発力に変化する。

1足でさまざまなシーンに対応できる革新のマルチユースモデルとして、ランニング・ウォーキングはもちろん、タウンユースにもフィット。快適性とパフォーマンス性の両立を、より多くのユーザーに提供する。

［小売価格］

M UA ROGUE 6：1万2980円

WUA ROGUE 6：1万2980円

MUA ASCEND：9460円

W UA ASCEND：9460円

（すべて税込）

［発売日］2月5日（木）

エービーシー・マート＝https://www.abc-mart.net