重盛さと美、好きなタイプは“一般人” 恋愛事情を赤裸々に「道端にいる人と結ばれたこともあります」
歌手でタレントの重盛さと美（37）が6日放送のTOKYO MXの生情報番組『5時に夢中！』（月〜金 後5：00）にゲスト出演。私生活を赤裸々に語った。
【写真】「くびれが凄いね」抜群スタイルを披露した重盛さと美
重森は、“夜遊びクイーン”と称される女性タレントの記事を紹介する流れで、自身について問われると、「真逆ですね。夜遊び一切なしの一般人好きです」と言い切った。続けて「一般の人としかお付き合いしたことがないです」と告白した。
さらに「本当に道端にいる人と結ばれたこともあります」と語り、この発言についてMCの垣花正から深堀りされると「細かく言うと、商店街ですね。商店街で出会った人」と独特な答えで、スタジオを笑わせた。
