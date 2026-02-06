【「ドラゴンクエストVII Reimagined」アパレル商品】 発売中 価格：3,600円～

【公式】『DRAGON QUEST VII Reimagined』 羅針盤 Tシャツ

Amazonにて、RPG「ドラゴンクエストVII Reimagined」に関連した各種アパレル商品が販売されている。価格は3,600円より。

Amazonでは「ドラゴンクエストVII Reimagined」のデザインを使ったアパレルが販売。2月5日に発売されたばかりの各種パッケージソフトに加え、半袖や長袖のTシャツ。寒い時期に活躍するパーカーが取り揃えられている。

サイズや生地の色を選択できるほか、プリントのデザインも羅針盤をイメージしたものや、主人公やマリベル、キーファといった登場キャラクターの立ち姿をデザインしたものなど、複数の種類が用意されている。

□Amazonの「『ドラゴンクエストVII Reimagined』 ゲームソフト＆アパレル」のページ

【公式】『DRAGON QUEST VII Reimagined』 キャラクターバナー Tシャツ

【公式】『ドラゴンクエストVII Reimagined』冒険者パーティ Tシャツ

【公式】『ドラゴンクエストVII Reimagined』キャラクターパネル Tシャツ

【公式】『ドラゴンクエストVII Reimagined』冒険者パーティ 長袖Tシャツ

【公式】『ドラゴンクエストVII Reimagined』キャラクターパネル 長袖Tシャツ

【公式】『DRAGON QUEST VII Reimagined』 羅針盤 パーカー

【公式】『ドラゴンクエストVII Reimagined』キャラクターパネル パーカー

