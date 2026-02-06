入試当日に男友達からもらうと緊張がやわらぐLINE９パターン
ピンチのときに手をさしのべてくれた異性は、ただでさえ印象に残りやすいもの。想いを寄せる女の子が試験を前にナーバスになっているのなら、助けてあげない手はありません。そこで今回は、10代から20代の独身女性500名に聞いたアンケートを参考に「入試当日に男友達からもらうと緊張がやわらぐLINE９パターン」をご紹介します。
【１】「まわりの子の顔見てみ？みんな緊張してるよ」と冷静にさせる
「確かに周囲を見渡す余裕もなかったから助かった」（20代女性）というように、みんな同じ状況だと説明し、落ち着かせるメッセージです。「隣の子と少し話してみてもいいんじゃない？」などと提案するのも有益かもしれません。
【２】「お楽しみの学校生活が待ってるよ」とワクワクさせる
「受かったあとの生活をイメージすると、試験にも楽しく向かえそう」（20代女性）というように、未来に夢と希望を抱いてもらうメッセージです。特に同じエリアの学校を受ける場合は「大学生になったらバイトして海外旅行に行こうぜ」と具体性を持たせるとよいでしょう。
【３】「人生は学歴で決まるわけじゃないし、気楽にね」と安心感を与える
「無理めな志望校に挑戦してるときに言ってもらえるとリラックスできるかも」（10代女性）というように、試験なんて大したことがないイベントだと伝えるメッセージです。ただし、負けず嫌いのタイプにはかえって失礼だと思われる可能性もあるので注意しましょう。
【４】「応援スタンプ」だけにして静かに見守る
「当日はうるさく励まされるより、そっとしておいてほしい」（10代女性）というように、言葉ではなくスタンプに思いを込めるメッセージです。力を抜くために何でもいいからやりとりを続けたい女の子もいるので、スタンプへの反応から、その後の展開を考えていってもよいでしょう。
【５】「俺もマジやばい…」と相手より緊張したフリをする
「自分より慌ててる人がいると、自分は冷静になれそうです」（20代女性）というように、わざと女の子よりパニクってみせるメッセージです。「テンパって左右で違う靴を履いて来てしまった」などと実際の失敗エピソードを交えると、リアリティが増すでしょう。
【６】「まさか、びびってないよね？（笑）」と挑発する
「こっちはマジでドキドキしてんのにむかつく。けど吹き出しちゃった」（10代女性）というように、絶妙なジャブで張りつめた気持ちを解きほぐすメッセージです。逆境でもシャレが通じる女の子なら、意図をわかって笑ってくれるでしょう。
【７】「とにかく気合い入れていけー！」と体育会系の声援で鼓舞する
「ちょっと笑えるスタンプと一緒だとなごむし、良い緊張感が生まれそう」（10代女性）というように、ちょっと厳しく相手に喝を入れるメッセージです。本番に弱い人にはかえってプレッシャーになるので、土壇場に強いタイプかどうか見極める必要があるでしょう。
【８】「試験が終わったら遊びに行こうね」とご褒美を用意する
「つらいことのあとに、楽しいことが待ってると思えば頑張れる」（10代女性というように、試験後のイベントを約束するメッセージです。まだまだ受験シーズンが続く相手には、「今日はアイス奢るよ」などとプチ贅沢を提案するとよいでしょう。
【９】「今まで頑張ってきたから絶対大丈夫！」と太鼓判を捺す
「ちゃんと見てくれてたんだな、と嬉しくなります」（10代女性）というように、陰ながら応援していたことを伝えるメッセージです。ただし、根っからのサボり魔で努力不足を痛感している女の子には、余計なプレッシャーになるので相手をよく見て使いましょう。
いずれにせよ、相手が緊張しているときに投げかけるメッセージなので、下手を打つのは禁物です。女の子のタイプをよく考えて、逆効果にならないよう、慎重に言葉を選びましょう。（熊山 准）
【調査概要】
期間：2014年9月9日か13日まで
対象：合計500名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
