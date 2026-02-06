お笑いコンビ「ななまがり」が６日、東京・新宿マルイ本館で「架空展 ｐｒｏｄｕｃｅｄ ｂｙ ななまがり」（７〜１５日まで同所）に向けたプレオープンイベントを行った。

２人のネタに登場する「架空〇〇」の世界観をテーマにした展覧会。この日はファン３０人とともに、ネタにも登場するモニュメント「ギンモ」の巨大版を製作した。初瀬悠太は「最初はどれくらいの時間でできるのか、どれくらいの労力がかかるのか絵が浮かばなかったけど、始まったらチームワークができていて全員が一丸となっていた。謎の感動がありました」と感慨に浸った。

今回の展覧会では「架空芸能人サイン会」など２人の世界観が満載。サイン会に誰が来るのか具体的な名前は明かさなかったが「とにかく、この世に存在しない芸能人が来ます」と期待を抱かせた。

４月１１、１２日には東京・北沢タウンホールで１公演あたり７本の新ネタを披露する単独ライブを４公演開催するなど、２０２６年も大忙しの日々を送る。今月１３日に選考会がスタートするフジテレビ系「ＴＨＥ ＳＥＣＯＮＤ〜漫才トーナメント〜２０２６」にもエントリーしており、「いい意味で突っ走ってる感じがする。お笑いの中のいろいろなことをやっている中で、もちろんも『ＴＨＥ ＳＥＣＯＮＤ』も本気の中の一つ」と充実感を吐露。ネタの仕上がりについては「（仕事を）無我夢中でやってるので、仕上がってるかどうかはわかりません」と自然体を貫いた。