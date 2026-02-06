NNNは読売新聞と衆議院選挙の世論調査を行い、独自の取材も加えて福岡の小選挙区の終盤情勢を分析しました。多くの選挙区で、自民党の候補が優位に戦いを進めています。

福岡1区です。候補者は画面左から届け出順となっています。



高市首相を支える首相補佐官の井上さんは、自民支持層の8割半ばを固めたほか、幅広い年代から支持を集め、優位に立っています。



中道の丸尾さんは、中道支持層の9割を固め井上さんを追う展開です。





参政の吉富さん、維新の山本さん、共産の岩本さんは支持の広がりに欠けています。

続いて、6度目のライバル対決が軸となる福岡2区です。



■鬼木氏

「豊かな国を国民に届けていく。その思いで高市内閣、高市首相と思いをともに日本を強く豊かにしていきたい。」



前回、比例復活に甘んじた自民の前職・鬼木さん。高市首相の誕生に一役買った閣僚が応援にかけつけるなど、“高市カラー”を前面に出して支持を呼びかけています。自民支持層の9割近くを固め、無党派層の2割に浸透し接戦から抜け出しています。



前回、接戦の末、勝利した中道の前職・稲富さんは、新たな党の枠組みを生かして支持拡大を図ろうと、公明党の議員らとともに街頭演説を繰り返し懸命に追い上げを図ります。中道支持層をほぼ固めたほか、無党派層の3割を取り込んでいます。



■稲富氏

「今の自民党だけではだめだ。我々の暮らしの声を国会へ届けなきゃいけない。それを体現するのが中道であります。」



参政の木下さんと共産の貫洞さんは厳しい戦いとなっています。

福岡3区は、6期目を狙う自民の古賀さんが自民支持層の9割近くを固め、先行しています。



中道の仁戸田さん、維新の天野さん、共産の原賀さんは懸命に追いかけます。

前職2人が立候補する福岡4区です。



6回目の当選を目指す自民の宮内さんが自民支持層の8割をまとめ、幅広い年代から支持を集めてリードしています。



国民の許斐さんは国民支持層の8割近く、中道支持層の5割をまとめ、巻き返しを狙います。



参政党の原田さんは知名度不足が課題です。

福岡5区は、2回目の当選を目指す自民の栗原さんが自民支持層の8割半ばを固めたほか、幅広い政党の支持者にも浸透し優位に立っています。



国民の川元さん、参政の岡部さん、社民の那須さんは支持が広がっていません。

福岡6区です。



5期目を目指す鳩山さんは、自民支持層の8割を固め安定した戦いです。



国民の近藤さん、共産の河野さんは懸命に追っています。

福岡で唯一、一騎打ちとなった7区です。



自民の藤丸さんが自民支持層の9割を固め、無党派層の3割にも浸透し優勢となっています。



中道の亀田さんは中道支持層を9割近くまとめ、巻き返しを図ります。

福岡8区です。



自民の麻生さんが16回目の当選に向けて自民以外の支持層からも幅広く支持を集め、盤石の戦いを展開しています。



れいわの沖園さん、無所属の森田さんは厳しい戦いです。

福岡9区です。



無所属の緒方さんは自民支持層の2割半ばに浸透し、幅広い政党の支持者からも支持を集め5回目の当選に向け、有利な戦いを続けています。



解散直前に公認された自民の三原さんは、6割半ばにとどまっている自民支持層の支持拡大を進め猛追しています。



国民の大塚さん、共産の山田さんは支持が広がっていません。

続いて福岡10区です。



自民の吉村さんは自民支持層の7割半ばをまとめ、維新や国民の支持層にも浸透して、ややリードしています。



6回目の当選を目指す中道の城井さんは中道支持層の9割を固め、無党派層の2割半ばを取り込み追いかけています。



無所属の大石さん、参政の熊本さん、共産の古賀さんは伸び悩んでいます。

与党対決となっている福岡11区です。



■小泉防衛相

「これから大事な時代に、防衛副大臣も経験をして今でも慕われている武田さんを、皆さんの力でもう一回国会に送っていただきたい。」



自民の元職・武田さんの応援に小泉防衛相が駆けつけました。



総務相などを歴任しながら、“裏金問題”で前回、落選した武田さん。今回は、一人一人と向き合って絆を深めて信任を得ようとしています。自民支持層の7割半ばをまとめ、幅広い世代からも支持を集めて一歩リードしています。



■武田氏

「私の責任でつくった政治空白ですから、これを一刻も早く取り戻して、さらなる発展を武田の力で果たしていきたい。」



議席を渡せない維新も、藤田共同代表が訪れ支持拡大を呼びかけます。



■維新・藤田共同代表

「私たちがエンジン・アクセルとなって。皆さんの生活を良くするために一心不乱にやる政治。私は日本のラストチャンスが今だと思っています。だから皆さん、自民党だけ増えてもいけません。」



前回、接戦を制した維新の前職・村上さんは維新は与党のアクセル役だと強調し、議席の確保が必要だと訴えます。



■村上氏

「藤田共同代表が来ていただいて選挙に勢いがつきましたので、最後の最後まで走り抜こうと思います。」



村上さんは維新支持層の9割近くを固め、自民支持層にも2割近く食い込んだほか、無党派層の2割半ばに浸透して懸命に追い上げています。



中道の辻さんと参政の井上さん、社民の志岐さんは支持の広がりを欠いています。

調査では、一定数の回答者が小選挙区や比例代表で投票する候補者や政党を挙げておらず、今後、情勢が変化する可能性もあります。