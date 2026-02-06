

青山テルマ feat. SoulJa - そばにいるね / THE FIRST TAKEサムネイル

青山テルマとラッパーのSoulJaが、６日22時よりプレミア公開される「THE FIRST TAKE」に初登場。2008年にリリースされ、着うたフル(R)で史上初となる200万ダウンロードを超える大ヒットを記録したラブソング「そばにいるね」を披露する。

【動画】2月6日22時よりプレミア公開される青山テルマ feat. SoulJa - そばにいるね / THE FIRST TAKE

YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」の第638回公開の詳細が発表となった。

第638回は、テレビ番組のMCなど多方面で活躍するシンガーソングライター・青山テルマと、ラッパー、シンガーとしてのみならず、音楽プロデューサーとしてもシーンを牽引してきたSoulJaが「THE FIRST TAKE」に初登場。

今回披露するのは、2008年にリリースされ、着うたフル(R)で史上初となる200万ダウンロードを超える大ヒットを記録したラブソング「そばにいるね」。

遠く離れた恋人への想いを切なくも温かく描き、リリースから約20年が経った今も多くのリスナーの心に寄り添い続ける本楽曲を、「THE FIRST TAKE」のためだけのリアレンジバージョンでパフォーマンスする。

青山テルマ コメント

SoulJa コメント

いつも観ている「THE FIRST TAKE」の世界に飛び込めて嬉しいし、リリースからもうすぐ20年経とうとしてるこの曲をこうしてSouljaと歌える事も感慨深いし、幸せです。時が経っても私にとって本当に大切な一曲なので、改めて色々と考えながら歌えてエモい気持ちになりました。What’s up friends! お久しぶりとはじめましてもあると思いますが、改めてSoulJaと申します。このたび照れますが「THE FIRST TAKE」ってYouTubeの番組にお邪魔させていただきました。久しぶりにテルマとも音楽で遊べて嬉しかったですが

相変わらず自分不器用なのでアレかもしれないけど

良ければチェックしてみてください。