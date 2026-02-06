関東地方は7日(土)昼過ぎ〜8日(日)にかけて、山沿いだけでなく平地でも大雪のおそれがあります。東京地方では多摩地方を中心に大雪となり、23区や伊豆諸島でも積雪となる所があるでしょう。積雪や路面の凍結による交通障害に注意が必要です。

今週末は今季一番の寒気襲来 東京23区でも積雪か

今日6日(金)は東京都心で最高気温が16.1℃と、20日ぶりに15℃を超え、3月下旬並みのサクラが咲く頃の陽気となりました。





ただ、今夜から気温は急降下。明日7日(土)〜8日(日)は、今季最強の寒気が襲来する予想です。降れば平地で雪となる目安の寒気(上空1500メートル付近でマイナス6℃以下)は、伊豆諸島付近まですっぽりと覆う見込みです。上空の気温を観測している館野(茨城県つくば市)では、上空1500メートル付近で今季これまでの最も低い気温はマイナス9.8℃(1月26日)でしたが、今週末は7日(土)はマイナス10.9℃、8日(日)はマイナス12.0℃の強烈寒気が南下する予想です。そんな中、関東では7日(土)は気圧の谷の影響で、8日(日)はシアーライン(風と風がぶつかるところ)で、雪が降る見込みです。寒気が一気に入ってきて乾燥していることもあり、東京23区でも雪で積雪の可能性があります。

いつ降る?雪のピークは?

明日7日(土)は、昼前から箱根など神奈川西部の山沿いで雪が降り始め、夕方からは東京都心や横浜など神奈川東部、千葉県、茨城県にも雪雲がかかる見込みです。東京都心あたりでは、降ったとして湿った雪やみぞれで、積雪にはならない見込みです。ただ、東京・多摩地方ではうっすら積もる所があるでしょう。



日付がかわって8日(日)未明からは関東北部でも雪となり、昼頃からは雪エリアが都心など南部にも広がる見込みです。関東の雪のピークは8日(日)明け方〜昼過ぎとなりそうです。特に、8日(日)昼過ぎにはシアーラインや気圧の谷の影響により大気の状態が不安定となり、今年1月2日(東京都心で1センチ、銚子とつくばで4センチ、さいたま5センチの積雪)に似た降り方をする可能性が強くなっているため注意が必要です。

東京都心で1センチ 伊豆諸島でも5センチの降雪予想

6日18時から7日18時までに予想される24時間降雪量は多い所で

関東地方北部の平地 1センチ

箱根から多摩地方や秩父地方にかけて 3センチ



その後、7日18時から8日18時までに予想される24時間降雪量は多い所で、

関東地方北部の山地 15センチ

関東地方北部の平地 10センチ

箱根から多摩地方や秩父地方にかけて 7センチ

関東地方南部の平地 5センチ

伊豆諸島 5センチ



その後、8日18時から9日18時までに予想される24時間降雪量は多い所で、

関東地方北部の山地 40センチ

関東地方北部の平地 1センチ

となっています。



東京都心や伊豆諸島など、普段、雪に慣れていない地域では1センチの雪が積もってもスリップや転倒事故が多発するため注意が必要です。最新の気象情報、交通情報をこまめに確認してください。



週明け9日(月)は、天気が回復しますが、朝の通勤・通学の時間帯は路面の凍結にご注意下さい。

普段は雪の少ない所で「雪」予想 特に注意すべき場所は?

普段、雪に慣れていない方が、雪道を歩く際、特に注意すべき所は4つあります。



1つめは、歩道橋の上や、橋の上です。地面と接していないので、地面からの熱が伝わりにくく、凍結しやすくなります。

2つめは、バスやタクシーの乗り降り場所です。人の乗り降りや、車のタイヤによって、雪が踏み固められると、滑りやすくなります。

3つめは、横断歩道です。多くの人や車が通ることで、雪が踏み固められやすくなるだけではありません。特に、白線部分は、水が染み込みにくく、薄い氷の膜が出来やすいのです。

4つめは、地下への出入り口や、建物への出入り口です。靴の底に付着していた雪が、出入り口付近に残っていることもあります。地下へ降りる時は、段差があるため、更に危険です。



久しぶりの雪ですが、これらの場所は、特に気を付けて、歩いてください。