髪のパサつきや広がりが気になる人に朗報♡ロレアル パリから、貯水セラミド*1配合の新ヘアミルク「エクストラオーディナリー オイル モイストミルク」が登場します。夜のケアで内側からうるおいを補給し、朝にはオイルで仕上げるだけで、インナードライ髪もまとまりツヤめく髪に。自分史上最高の髪を目指す人にぴったりの新アイテムです♪

髪内部までうるおう貯水セラミド*1配合

「ロレアル パリ エクストラオーディナリー オイル モイストミルク」は、髪と同じ成分の貯水セラミド1を配合。髪内部に浸透して水分をぎゅっと抱え込み、うるおい感は2.8倍2アップ。

朝起きたときや夕方でもパサつかず、触れるたびなめらかなツヤ髪を実感できます。インナードライ髪に悩む方でも、夜のケアで芯からうるおいが続きます。

ロレアル パリの新ヘアミルク♡インナードライ髪にうるおいチャージ

ヒートプロテクトで72時間*3のツヤ髪



フラワーオイル4配合のヒートプロテクト処方で、毎日のドライヤーやアイロンの熱ダメージから髪を守ります。キューティクルを整え、補給したうるおいを逃がさず、最大72時間3ツヤめく髪をキープ。

夜ミルク＋朝オイルのダブル使いで、さらにまとまりと光沢がアップします。日常のスタイリングでも美しい髪をサポートします。

シリーズ併用で自分史上最高のツヤ髪



ロレアル パリ エクストラオーディナリー オイル モイストミルク

価格：2,530円（税込）

同シリーズのオイルと組み合わせることで、髪の内側からうるおいを補給しながら外側にツヤをプラス。ダメージ補修と仕上がりの美しさを両立し、芯からまとまる髪へと導きます。

使い方は簡単で、夜のケアにミルクを塗布し、朝にオイルで仕上げるだけ。毎日のルーティンで、自分史上最高の髪を目指せます。

容量：90mL

発売日：2026年3月10日

販売店舗：Amazon／楽天／Qoo10／アットコスメショッピング及び全国の一部バラエティストア／ドラッグストア

*1 オレアミドオクタデカンジオール（保湿成分）

*2 製品塗布前後の比較。ロレアル パリ調べ。個人差があります。

*3 ロレアル パリ調べ。個人差があります。

*4 メドウフォーム種子油（保湿成分）

インナードライ髪にもう悩まない♪



ロレアル パリのヘアミルクは、髪の芯までうるおいを届け、朝までしっとりまとまる髪に導きます。

ダメージや乾燥が気になる毎日に、夜のミルク＋朝のオイルの簡単ケアで、自分史上最高のツヤ髪を手に入れて。

毎日のスタイリングがもっと楽しくなる、頼れるビューティアイテムです♡