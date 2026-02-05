ル・ショコラ・アラン・デュカスの春限定デザートで甘美なひとときを

フランス・パリ発のショコラ専門店「ル・ショコラ・アラン・デュカス」から、春を彩る新作デザートが日本橋のデザートサロン「ル・サロン」に登場します。フレッシュフルーツとショコラを組み合わせた華やかなスイーツは、春の訪れを感じながら贅沢なひとときを演出。アフタヌーンティーで楽しめる約10種のクリエーションも見逃せません♡

フルーツとショコラの春限定デザート



「フォンテーヌブロー・フレーズ」は、フロマージュブランとシャンティクリームにザクザクのココナッツとヘーゼルナッツショコラ、ローストしたイチゴを忍ばせた贅沢な一品。

トップにはフレッシュなイチゴとライムゼストをのせ、春の彩りを楽しめます（2,200円税込）。

「ビスキュイ・フレ・アグリュム」は、フランス産バターを使ったオレンジ風味のビスケットをショコラでコーティングし、フレッシュなオレンジとピンクグレープフルーツをたっぷりトッピング（1,760円税込）。

「ムース・オ・ショコラ・ユズ」は、カカオ75％マダガスカル産ショコラのムースにザクザクショコラとユズのコンフィを忍ばせ、トップにレモンゼストと花びらショコラで華やかに仕上げました（1,870円税込）。

全て東京工房「ル・サロン」にて、2月26日（木）～提供予定です。

春限定アフタヌーンティー「ル・グテ」



春の新作デザート3種をミニサイズで楽しめるほか、プラリネカフェやムース・ショコラ・カフェを包んだ「グレン・ド・カフェ・ショコラ」、サクサクパイ生地の「パン・スイス・ショコラ」、ポレンタやアーモンドパウダーの「フィナンシェ・ポレンタ」、クリームとピスタチオの「ケーク・ショコラ・ピスターシュ」、抹茶とアーモンドのプラリネを詰めた「カレ・ピュール・ブール・サクラ」など、約10種のクリエーションを楽しめます。

価格は平日6,100円（税込）、土日祝6,600円（税込）、ハーフボトルのシャンパン付きは＋\4,400。前日12:00までに要予約、東京工房「ル・サロン」にて2026年2月26日（木）～5月末予定で提供。

春限定デザートで贅沢なティータイムを♡



フルーツとショコラのコラボレーションで、春の香りと味わいを存分に楽しめる「ル・ショコラ・アラン・デュカス」の新作デザート。単品でも、アフタヌーンティーでも華やかさ満点です。

彩り豊かなスイーツは手土産や特別な日のお祝いにもぴったり♪優雅な空間で、ショコラとフルーツのハーモニーを満喫できます。

春の訪れを感じるショコラ体験♪



「ル・ショコラ・アラン・デュカス」の春限定スイーツとアフタヌーンティーは、フルーツとショコラの絶妙なハーモニーで心も華やぐひとときを届けます。

東京工房「ル・サロン」でしか味わえない特別な体験を、この春ぜひお楽しみください。季節限定の贅沢なティータイムで、甘美なショコラの世界に包まれましょう♡