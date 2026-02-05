メイベリン ニューヨークの人気リップ「SP ステイ ヴィニルインク」に、春を彩る限定色2色が2026年2月21日（土）より登場します。苺シェイクをイメージした#280 甘さ控えめ苺オレと#281 甘酸っぱい苺レモンは、肌になじむニュアンスピンクで、トリプルロックフォーミュラにより16時間*3持続。旬の可愛いリップメイクを手軽に楽しめます♡

甘酸っぱい春色♡限定リップ2色



価格：1,991円（税込）

新登場の限定色は、#280 甘さ控えめ苺オレと#281 甘酸っぱい苺レモン。どちらも苺シェイクをイメージしたニュアンスピンクで、春らしいトレンドカラーです。

甘さ控えめな#280はミルキーで肌になじみやすく、#281は甘酸っぱさを効かせて元気でフレッシュな印象に。価格は各1,991円（税込）、数量限定で発売されます。

メイベリン ニューヨークの限定色♡苺シェイクリップが新登場

塗ってロック♡16時間持続のヴィニルインク



限定色 ＃280

限定色 ＃281

「SP ステイ ヴィニルインク」はシャカシャカ振って塗るだけで、トリプルロックフォーミュラが色とツヤをしっかりロック。塗って30秒で落ち着き、16時間3の持続力を発揮します。

発売日：2026年2月21日（土）

メイベリン リフターシャイン（001・002・003）



価格：1,991円（税込）

さらに、ツヤ感をプラスしたい場合は、リフターシャイン（001・002・003、各1,991円税込）を重ねると、ぷるんとジューシーな仕上がりに♡食べ物ではないため、使用時はご注意ください2。

限定色で苺シェイクリップを楽しもう♡



メイベリン ニューヨークの限定色#280 甘さ控えめ苺オレと#281 甘酸っぱい苺レモンは、春のトレンドメイクにぴったり。

塗りたてのツヤと色を16時間*3キープできるヴィニルインクで、可愛らしい苺シェイクリップを楽しんで。リフターシャインを重ねれば、さらにジューシーな印象に仕上がります♡

数量限定なのでお早めにチェックしてください。