認知症母の排泄問題に限界…老人ホーム入居に悩むライターがわかった「老人ホームは親不孝」にならない、家族しかできないたった一つのこと

現在、フリーランスライターの長谷川あやさんは、自身が購入したマンションで、弟と認知症の母親とともに暮らしている。在宅介護の限界を感じながらも、日々の忙しさに加え、「老人ホームは親不孝なのではないか」という思いもあり、なかなか決断ができないまま日々を送っている。

そんな長谷川さんの胸の内を見抜いたかのようなタイトルの一冊がある。

『マンガで解決 老人ホームは親不孝？』（主婦の友社）

本書は、両親の介護に直面した体験をコミックエッセイで描き、畠中雅子さん監修のもと介護制度や費用も解説する、話題のベストセラーだ。

今回は、認知症介護の渦中にいる長谷川さんが、著者であるイラストレーター・エッセイストの上大岡トメさんへインタビューを行っている。前編では、認知症の母を介護する当事者として、種類の多さに戸惑う「老人ホーム」についてや上大岡さんとご両親が老人ホーム入所を決断したタイミングなどを伺った。

続く後編では、上大岡さんが両親の施設入所する具体的なプロセスなどを聞いている。遠距離介護の日々を送っていた中で、どのようにして施設を選び、入居に至ったのだろうか。

老人ホームという選択を「親不孝」にしないために、家族しかできないこととはーー。以下、在宅介護の当事者である長谷川あやさんの視点を踏まえ綴ってもらう。

老人ホーム探しのきっかけ

上大岡さんのご両親は足腰が弱くなり、日常的につまずくように。母親のかかりつけ医からも、「このまま二人で生活するのは危険。施設入居を検討したほうがよい」と助言を受ける。これをきっかけに、上大岡さんは両親が入居できる老人ホーム探しを始めた。

「在宅介護は本当にしんどいと思います。 休めないし、子育てと違って先が見えません。現実を受け止めるしかないんです。ただ、身体介護は誰にでもできますし、当然ながらプロの方のほうが上手です。プロに任せていいと思うんです。

身内にできるのは精神介護です。老いて日々できないことが増えていき、いちばん辛いのは当の本人です」（以下、上大岡トメさん）

上大岡さんは山口、姉は京都、そして両親は横浜在住。家族全員が離れて暮らす“遠距離”という条件のなか、上大岡さんは高齢者施設のコーディネーターを利用することを選んだ。

「これもケースバイケースです。本書の監修者でもあるファイナンシャルプランナーの畠中雅子さんは、コーディネーターは必要ないとおっしゃっていましたが、私の場合、見学に割ける時間が限られていて効率よく回りたかったので、コーディネーターに条件に合った施設をピックアップしてもらいました。5か所ほど見学して、そのうちのひとつに決めました。

「実際に体験した今、老人ホームを探すのは、不動産探しと一緒だなあと感じています。不動産を探すにあたり、不動産屋を通すか否か──。自力で大家を訪ね歩く気力と時間は私にはありませんでした」

施設の選び方

老人ホームを探すにあたって、まず何から始め、どんなことを重視して探せばいいのだろう。

「条件の優先順位を付けることでしょうか。私の場合、父がパーキンソン病を患っていたので、看護師が24時間常勤している施設を希望しました。また、子どもの都合として、よく挙がる条件に、“通いやすい場所”というのがありますが、これは親にしてみればどうでもいいこと。確かに近いとすぐ会いには行けますが、毎日会いにいくわけではないですし、距離というのは私にとっては優先度は低かったです。子どもの顔もわからなくなるくらい認知度が落ちたら、どこに住んでいても同じです。それよりも横浜の実家から車で3〜40分程度の場所を選びました。父がときどき実家に戻りたいと言っていたので。また、都心よりも費用を抑えることができる地方という選択肢もありだと思います。

今回、いちばんの決め手となったのは、アットホームな施設だということでした。見学に行った際に施設長が『うちは新しい施設ではないけれど、アットホームです』と言っていて好感を持ちました。実際、雰囲気も良かったです。

晩年を安心して快適に過ごせる場所を探す手伝いをすることこそが、本当の親孝行だと私は考えます」

上大岡さんの著書『マンガで解決 老人ホームは親不孝?』に詳しいが、入居にあたって母親は積極的だったが、父親は「ホームなど入らない」となかなか納得してくれなかったという。

「父は最後まで嫌がっていました。環境が変わるのは誰にとっても大変なことです。母からも文句が出るだろうなと覚悟はしていました。3か月頑張れば、新しい環境にもなれるしなんとかなると思っていたのですが、実際、3か月ほどで両親からクレームは出なくなりました。ただ、施設の対応や質の低い食事、虐待など、子どもが対応しなければいけないケースもあります。こういった場合はきちんと見極める必要があります」

老人ホームのメリットとデメリット

その後、父親は持病の肺炎が悪化し他界、その一年半後、母親もホームで（苦しむことなく）亡くなる。上大岡さんがご自身の体験を通して感じる、老人ホームを利用するメリット、デメリットとは？

「施設のスタッフは介護のプロです。両親が老人ホームに入居した時、背中に背負っていたものから一気に解放された気がしました。遠距離で在宅介護をしていた時は常に心配でした。ヘルパーさんには入ってもらっていましたが、両親が2人でいる時間のほうが圧倒的に長いんです。何かあっても母は私に電話をかけることが難しい状態です。ケアマネさん、訪問看護から電話がかかってくるたびにハラハラしていました。

安心、安全、規則正しい生活、声かけというのは大きなメリットです。3食、栄養のある食事が出てくるのも、薬の管理をしてくれるのも本当に助かります。

まだ自宅で生活していた頃、両親の足がむくんで太くなっていることに気づきました。『人間の足ってこんなに太くなるんだ』と驚いたほどです。でも施設のケアマネージャー（介護支援専門員）さんは、両親のむくんだ足を見ても意に介しません。『大丈夫です。ホームに入ったら、リハビリも運動もします。すぐに良くなりますよ』と。実際、すぐによくなりました。

それから、ホームを見学した際に驚いたことのひとつがアクティビティの多彩さです。本当にいろいろ考えられています。もちろん施設もピンキリですし、ホームによって内容は異なりますが、月に一度、お寿司の日やコンビニエンスストアの日などがあったり、『子ども食堂』を開催し、高齢者と子どもが触れ合う機会を設けている施設もあります。施設の中で自分の楽しみを見つけることができたら、残りの人生がより豊かになるだろうなと思いました。これは最初、入居を渋っていた父親への説得材料でもあり、『ホームで新しい趣味を見つけてほしい』と何度も伝えました。父は気分転換が上手なので、『ずっとここにいるなら楽しみを見つける』と、入居後、カラオケを始めたんです。その矢先に亡くなってしまいましたが、楽しく過ごしていたと思います」

家族にしかできないこと

それでも在宅介護にこだわる人は少なくない。可能なかぎり自宅で親の面倒を見たい、住み慣れた家で最後を迎えさせてあげたい──。私はそうは考えていないが、そう考える人の気持ちもわからなくはない。

「最後まで在宅介護ができるのなら、それはベストなチョイスだとは思います。ただ介護者も生身の人間ですし、親、そして子どもの状況も変化します。「施設に入居する」というオプションを持っていて悪いことはないと思います。最終的にそのオプションは使わないとしても、何かあったときに施設に行けばいいと思えたら、心強いと思うんです。老人ホームについて、ある程度の情報を持っておくことも必要です。

それに、人間ってお互いの距離が近ければ近いほど、辛く当たってしまうんですよね。遠距離在宅介護の最後のほうは、週に一度、横浜に帰っていましたが、『これが毎日なら絶対にやさしくできないな』と思っていました。でも施設に入って、月に一度、会いに行く時はうれしい気持ちになるんですよね（笑）」

とてもよくわかる。訳のわからないことを言う母に、私も弟も「お願いだから黙って寝ていて」と言ってしまう。排泄の失敗だって好きでやっているわけじゃないとわかっている。それでも、「汚いなあ。邪魔だからどいて」と声を荒げてしまう。

「在宅介護は本当にしんどいと思います。 休めないし、子育てと違って先が見えません。現実を受け止めるしかないんです。ただ、身体介護は誰にでもできますし、当然ながらプロの方のほうが上手です。プロに任せていいと思うんです。

身内にできるのは精神介護です。老いて日々できないことが増えていき、いちばん辛いのは当の本人です。

私の母はとても料理上手だったのですが、それができなくなったことを嘆いていました。そんな母とどう接すればいいかと考え、母の今までの人生を肯定することにしました。『お母さんは料理が上手だったから、いつも晩ご飯が楽しみだった。ありがとう。十分に作ってくれたからもう作らなくていいんだよ』と繰り返し伝えていました。

スポーツ万能だった父は、パーキンソン病と加齢で身体の自由に動けなくなり、頑固になっていきました。そんな父には『お父さんに海やプールにたくさん連れて行ってもらって楽しかったよ。ありがとう』と一生懸命伝えました。こう話すと、いい話に聞こえるかもしれませんが（笑）、繰り返し伝えないと忘れてしまうので、ビジネスライクに、まるで呪文を唱えるように事あるごとに言っていました（笑）」

自分の幸せ「も」考える

両親の遠距離介護、ホーム入居、そして見送った上大岡さんが、「親を介護する」という経験を通して得たものはなんだったのか。いや、生きる力を削り取られるような日々の中で、何かを得ることなどあるのだろうか。

「親の介護を通して、自分の将来を考えました。私ももう60歳。人生の終わりが見えてきました。そのことを実感して、やりたいことを先延ばしにしない、やりたいことはやりたいと思った瞬間にやろうと決意しました。『時間ができたらやろう』『仕事が落ち着いたらやろう』と思っていても、その時に気力や体力が残っているかわかりません。この気づきは親が私に残してくれた最後の贈り物。自分の最期を考えつつ、やりたいことをやっていこうと思っています」

上大岡さんに話を聞いて感じたのは、「私たちも、もうのんびりしていられないな」ということだった。わかってはいたが、まだどこかのんびりと構えていた。上大岡さんが在宅介護から施設介護へ移行する目安として挙げていた「排泄がひとりでできない」という段階はもう過ぎている。記事では言及していないが、「わからないことを聞くことを恐れない」と言っていたことも印象に残った。ケアマネにしろ、介護施設のスタッフにしろ、相手は介護でお金をもらっているプロ。素人がネットで調べた情報とは質の違う、経験からの情報を持っているはずだ。

前に進むしかない。ただ、もはや母に自分の終わりの場所を選択する能力はない。私が決めるしかない。よりよい選択をして最後の親孝行をしよう──そう考えると、また少し腰が引けてしまう。そういう状況ではないのだけれど。

【上大岡トメ（かみおおおか・とめ）】

東京生まれ、横浜育ち、山口県在住。イラストレーター。世の中の難しいことを、わかりやすくマンガやイラストで描くことを仕事としている。一級建築士、ヨガインストラクターでもある。130万部を超えるミリオンセラーの『キッパリ！たった5分間で自分を変える方法』（幻冬舎）、『老いる自分をゆるしてあげる。』（幻冬舎）など著作多数。2021年に『マンガで解決 親の介護とお金が不安です』（主婦の友社）を出版し、2024年、同社より高齢親の不安をマンガで解決するシリーズ『マンガで解決 親の認知症とお金が不安です』を発表。『マンガで解決 老人ホームは親不孝?』は第3弾となる。

【前編】排泄の失敗に募る苛立ち…認知症の母を在宅介護するライターが直面した限界。果たして「老人ホームは親不孝」なのか