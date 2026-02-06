「ターボが効き始めるまで待たされました」

グレートブリテン島北西部、湖水地方を南西へ進み、ホニスター峠へ。雨は弱まらないが、連続するカーブを抜けると、息を呑むような景色が目前に広がった。勾配のきついアスファルトを、雨水が流れていく。ゴツゴツとした岩が、谷あいに露出している。

【画像】雨の湖水地方へピッタリ トヨタGRヤリス アストン DBX S アウディUrクワトロ 全101枚

以前はスレート鉱山で、今はスカイ・ハイ・カフェの入口だと、看板が示す。「観光シーズンなら、この道は走りませんね」。マシュー・ウィルソン氏が、コーヒーを口にしながら話す。ワインディングは走り応え充分。時期を選べば、足を伸ばす価値はある。



アウディ Urクワトロ 20v（1989年式／英国仕様）

父のマルコム・ウィルソン氏へ、アウディ Urクワトロの鍵を貸すようマシューが頼む。「1980年代、アウディ・スポーツのドライバーをしていた頃は、クワトロを2台持っていたんですよ。20バルブ・エンジンじゃなくて、ターボラグは大きかったですけどね」

「パワーのオン／オフが明確で、ターボが効き始めるまで待たされました。これは、ずっと良いですよ」。当時をマルコムが振り返りつつ、マシューへ鍵が渡される。

明らかにペースが1段速まるDBX S

マルコムはアストン マーティン DBX Sへ向かい、筆者はトヨタGRヤリスへ。南東へ山道を下ると、幅員が広くなり、カーブも緩くなっていく。川沿いに進み始めると、景色は再び素晴らしい。スカーフェル山の山頂が遠くに見える。

ケジックとドットウッドの美しい街並みを通過すると、パセンスウェイト湖が見えてくる。そこから北東へ逸れると、荒野のような大地が現れた。観光客と思しき人影は消え、低い山脈を背に、道が遠くまで伸びている。



アストン マーティン DBX S（英国仕様）

ここは、マルコムがテスト走行に使ってきた区間に違いない。DBX Sのペースが、明らかに1段速まる。歩くように進むトラクターや、不意に飛び出してくるSUVが、いないことを理解しているのだろう。

路面は面白いようにうねり、起伏も良い感じで続く。運転の醍醐味を堪能できる。後で聞いたが、混みがちな国道を避けて高速道路のM6号へ出られる、抜け道でもあるとか。

一般道にピッタリな動力性能や操縦性

しばらく思い思いにクルマを走らせ、路肩の駐車場へ。マルコムは、DBX Sへ小さくない感動を覚えたようだ。こんなに大きくて重いクルマが、極めて速く扱いやすいことへ、言葉を詰まらせていた。GRヤリスも、運転がひたすら楽しいと笑う。

一方で、ドライバーへ次々に知らされる情報や、電子音には疑問を抱く。「ここまで知らせる必要は、あるんでしょうかね？」



ホワイトのアウディ Urクワトロ 20vと、ブラックのトヨタGRヤリス、シルバーのアストン マーティン DBX S

とはいえ、最も熱心に感想を口にしていたのは、Urクワトロ。既に40年近く前のクルマでありながら、動力性能や操縦性が、一般道を楽しむのにピッタリなことへ驚いていた。高速域で、グリップ力やステアリングの感触、乗り心地が望ましくなることも。

Mスポーツ社のワークショップは、すぐ先にある。午後も2人は忙しいらしい。シーズンオフの湖水地方の道は、素晴らしい。このドライブは、丁度良い息抜きになったはず。

番外編：マルコム率いる2026年のWRC

マルコム・ウィルソン氏は、2025年6月にFIAのスポーツ部門副会長へ就任し、モータースポーツ・キャリアの高みに達したといえる。この役職を引き受けるに当たり、強い信念は必要だったが、難しい判断ではなかったと振り返る。

「（FIA会長の）モハメド・ベン・スレイエムさんとは、長い付き合いです。Mスポーツのドライバーだった頃には、一緒にミドルイースト・ラリー選手権を7度も優勝しました。2025年のダカール・ラリーにも参戦し、課題を話し合っています」



湖水地方の絶景を眺める3人

「FIAには優秀な人物が多いですが、モハメドさんは財政を見事に立て直しました。彼が会議をコントロールする様子を見て、尊敬の念は一層強まりましたね」

「今のラリーには、改善すべき部分が沢山あります。私たちが望むレベルには、まだ達していません。でも大きな可能性を秘めています。目標は、再びラリーを注目が集まる存在にすること。変化を起こせると感じられる限り、挑戦する価値はあります」