ラリードライバー親子と3台でドライブ

雨が降っていなければ、湖水地方らしさは薄れてしまう。用意した積極的な四輪駆動モデルの能力と、腕利き親子ドライバーの実力を、これなら発揮できるというものだ。

【画像】雨の湖水地方へピッタリ トヨタGRヤリス アストン DBX S アウディUrクワトロ 全101枚

グレートブリテン島北西部、カンブリア州に拠点を置くMスポーツ社。ガラス張りのショールームの外へ、真新しいアストン マーティンDBX SとトヨタGRヤリスが停まっている。1989年式のアウディ Urクワトロ 20vと一緒に。



ホワイトのアウディ Urクワトロ 20vと、ブラックのトヨタGRヤリス、シルバーのアストン マーティン DBX S

今回は、ラリーチャンプの過去を持ち、ラリーチームのマネージャーでもあり、FIA（国際自動車連盟）のモータースポーツ部門副会長も務める、マルコム・ウィルソン氏とお出かけだ。彼の息子でラリードライバーの、マシュー・ウィルソン氏もお誘いして。

お察しのとおり、マルコムは多忙。予定を開けてもらうのに、727psのDBX Sは有効だと考えた。DBX 707を所有しており、気に入っていると聞いていたから。彼のチームがWRCで戦わせる、GRヤリスの量産版にも、興味を示してもらえると予想した。

現役時代のヒーロー 220psのUrクワトロ

220psのUrクワトロは後付け的なチョイスだったが、マルコムがラリードライバーだった時代の、ヒーローであることは事実。バッテリーの調子が悪く、積載車で到着後、ジャンプスタートさせる羽目になったけれど。

期待へ反して、というべきか案の定、マルコムが真っ先に向かったのは、Urクワトロ。これ以外、運転する気はないと筆者へ告げる。



Mスポーツ社のマルコム・ウィルソン氏（左）と、マシュー・ウィルソン氏（右）

マシューは今も現役のWRCライバーだが、Mスポーツ・ダカール・チームの代表も努めている。どちらのステアリングホイールを握るか、筆者にも選ぶ機会を与えてくれた。

湖水地方の理想的なドライブルートを発見

今日の目的は、ラリードライバーと湖水地方を巡り、理想的なドライブルートを発見すること。AUTOCARでは余り縁のないエリアだったが、最近になって魅力へ触れる機会があり、英国編集部では強い関心を抱いていた。

こんな場合、土地勘がある人へ案内してもらうのが望ましい。観光で訪れた迷いがちなミニバンや、自らの限界を試すサイクリストには、できるだけ近づかない方がいい。



アウディ Urクワトロ 20v（1989年式／英国仕様）

筆者は3台の最後尾。DBX Sに乗り、お2人の運転を眺めることにする。ジャンプスタート後、アイドリングでバッテリーを充電することになったが、結果としてはUrクワトロのエンジンを温められた。それを知っているマルコムは、すぐに飛ばし始める。

Mスポーツ社の敷地から公道へ伸びる私道で、Urクワトロは早速テールスライド。マシューが乗る、GRヤリスもフル加速。2人の気分も、充分に温まっているらしい。

明らかに楽しそうに振る舞う2台

それでも、数分後にはコッカーマスという市街地へ。あえて回り道したらしく、マルコムはウインドウを開いて知り合いへ声をかける。彼の顔を見て微笑んだ人々は、Urクワトロにも喜んでいるようだ。

Mスポーツ社の敷地にサーキットを新設すると決まった時、反対の声が多く挙がったという。それでも、地元で愛されている人物なのだと、改めて知る。



ホワイトのアウディ Urクワトロ 20vと、ブラックのトヨタGRヤリス、シルバーのアストン マーティン DBX S

町を抜けて南下し、小さな村を通過し、クルモック湖へ。うねった湖畔の形へ沿うように、細い道が伸びている。この日は11月中旬。アスファルトの両脇には、30cmくらいの高さで色とりどりの落ち葉が積もっていた。

対向車が近づく度、DBX Sはブレーキング。慎重に路肩へ寄せ、再びパワーを開放する。V8エンジンの咆哮を放ちつつ、明らかに楽しそうに振る舞う、UrクワトロとGRヤリスを追いかける。

この続きは、ラリードライバー親子と湖水地方へ（2）にて。