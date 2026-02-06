心不全のため44歳で亡くなった、ロックバンド「ガガガSP」のベース・桑原康伸さんの命日を迎え、メンバーがメッセージを送った。

【映像】生前の桑原さんの動画＆メンバーとの2ショット

1997年、神戸で結成され、2002年に「卒業」でメジャーデビューした、ガガガSP。“日本最古の青春パンクバンド”としてライブハウスを中心に、多数の音楽フェスにも出演している。

精力的に音楽活動を続ける中、2025年2月7日、バンドのXで、「ガガガSPのベース・桑原康伸が、2月5日、明け方に心不全により永眠いたしました。桑原康伸に対する生前のご厚情に、心より感謝申し上げますとともに、皆様と心から、ご冥福をお祈りしたいと思います」と発表していた。

桑原さんとの突然の別れから1年がたった2026年2月5日、メンバーがInstagramでメッセージをつづった。

桑原さんとの突然の別れから1年 メンバーのメッセージ

ボーカルのコザック前田（46）は、「ダンナが亡くなって、ちょうど1年になった。この1年長かったのか短かったのか‥なんかまだスゥっと『お疲れッス！』って出てくるんじゃ無いかなと思ってる。19歳の時から知ってる桑原康伸さんがこの世に居ないのは、本当に寂しい。きょうはダンナのくだらん話して、ちょっくら歌ってくるわ。向こうから見といてな」とつづった。

ドラムの田嶋悟士（44）は、「ダンナ！もう1年たったのか。寂しいぞ！」と生前の桑原さんの動画を公開している。（『ABEMA NEWS』より）