歌手・福山雅治が５７歳の誕生日を迎えた６日、大阪市内で開催されたライブフィルム「ＦＵＫＵＹＡＭＡ ＭＡＳＡＨＡＲＵ ＬＩＶＥ ＦＩＬＭ＠ＮＡＧＡＳＡＫＩ 月光 ずっとこの光につながっていたんだ」の公開初日舞台挨拶に登場した。

会場に福山が現れるとファンから「ましゃ、お誕生日おめでとう！」と次々に祝福の声が飛んだ。福山はマイクを手に「５７歳となりました。ありがとうございます」と感謝を告げた。

イベント終盤に「皆様から誕生日プレゼントをいただきたい。みんなにハッピー・バースデー歌ってもらいたいんです。明日ライブなんで歌を控えたくて。僕がギターひくのでみんな歌って下さい」と提案すると大きな拍手が起こった。福山はアコースティックギターを手にコードを押さえ試しびき。マイクが口元と、ギターのそばに２本添えられた。ギターの音を拾うマイクの位置が納得いかず、「もうちょっと上げたほうがいいじゃない、ギターのマイク」と指示。弦をひきながら「もっと上げてもらっていいですか」と今度は音量を上げるように指示した。福山は「こういうところ、うるさいんです」と自分にツッコミを入れ、会場を沸かせた。