¡¡³°»ñ·Ï¥×¥ë¥Ç¥ó¥·¥ã¥ëÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤Ï6Æü¡¢ÆÀ´ÝÇî½¼¼ÒÄ¹¤¬10Æü¸áÁ°¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¯¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£±Ä¶È¼Ò°÷¤é¤¬¸ÜµÒ¤«¤éÂ¿³Û¤Î¶âÁ¬¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤ë¤Ê¤É¤·¤¿ÉÔÀµ¤Ë´Ø¤·¡¢¿®Íê²óÉü¤Ë¸þ¤±¤¿¡Ö¶¯¤¤·è°Õ¤ò²þ¤á¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥×¥ë¥Ç¥ó¥·¥ã¥ëÀ¸Ì¿¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë±Ä¶È¼Ò°÷¤é100¿Í°Ê¾å¤¬¡¢²Í¶õ¤ÎÅê»ñÏÃ¤Ê¤É¤Ç¸ÜµÒ¤«¤é·×Ìó31²¯±ß¤òÉÔÀµ¤Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡Ê´ë¶ÈÅý¼£¡Ë¤ä±Ä¶ÈÂÎÀ©¤Î¸«Ä¾¤·¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¿·µ¬·ÀÌó¤ÎÊÝ¸±ÈÎÇä³èÆ°¤ò9Æü¤«¤é90Æü´Ö¼«½Í¤¹¤ë¡£
¡¡ÆÀ´Ý»á¤Ï¡¢°úÀÕ¼Ç¤¤·¤¿´Ö¸¶´²Á°¼ÒÄ¹¤Î¸å¤ò·Ñ¤¤¤Ç1ÆüÉÕ¤Ç½¢Ç¤¤·¤¿¡£