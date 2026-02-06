【ソウル＝藤原聖大】米国のトランプ政権が、韓国などによる北朝鮮への人道支援事業を容認する方針を示したことが６日、韓国政府関係者への取材で分かった。

訪米中の趙顕（チョヒョン）外相が提案し、米側が受け入れたという。北朝鮮への圧力を緩和し、対話を模索する動きの一環とみられる。

国連安全保障理事会の決議に基づく制裁を受けている北朝鮮に対する人道支援は、国連安保理の北朝鮮制裁委員会が制裁免除の申請を全会一致で認める必要がある。北朝鮮制裁委では、韓国の民間団体や世界保健機関（ＷＨＯ）などによる事業１７件の制裁免除の申請が、米国の反対で保留となっていた。米国の方針転換で、栄養支援などの活動が認められる見通しとなったが、北朝鮮が支援を受け入れるかどうかは不透明だ。

趙氏は３日に米ワシントンで開かれた米韓外相会談について、「朝鮮半島の非核化と平和安定という共通の目標を堅持しながら、対話の糸口を開くための方策について意見を交わした」と述べていた。

トランプ米大統領は今年４月に訪中する予定で、訪中に合わせた米朝対話も取りざたされている。