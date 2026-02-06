「楽天春季キャンプ」（６日、金武）

ドラフト３位の繁永晟内野手（２２）＝中大＝がライブＢＰで安打性の当たりを２本打ちアピール。「これを続けていけたらいいかなと思ってます」と振り返った。

昨季の勝ち頭・古謝と対戦した最初の打席では初球を左前打。その後は４球連続ボール球を見極めた。内と対戦した２打席目は２球目を中前にはじき返した。

「まだピッチャーの方もそんな本気では投げてないと思うんすけど、やっぱり質がほんと大学生と違う感じがしたので、すぐ慣れていかないと、オープン戦とかに対応できないかなと思います」と結果を残しながらも課題を挙げた。

三木監督は「コンタクトする能力が高いというか。当て勘がすごい非常に高くて。そこに次はスピード、パワーとかついてくれば非常に楽しみ。実戦で見てみたい」と期待を込めた。

繁永はキャンプを過ごして実感したこととして「先輩方のスイングの強さが全然違うっていうのを実感した」と言う。「フォームとかじゃなく、まず強く振るっていうことを重点にやってます」。プロ仕様のスイングを身につけて、開幕１軍へアピールする。