演歌歌手、石原詢子（58）が6日、インスタグラムを更新。石原が乳がんと診断されたことを所属事務所が発表した。

石原のアカウントでは「弊社所属の石原詢子は昨年末に『乳がん』と診断されました」と書き出し「早期発見により初期段階ではありましたが担当医と相談し、無事に手術を済ませております」と報告した。

続けて「ファンの皆様、関係者の皆様にはご心配とご迷惑をおかけすることとなり、大変申し訳ございません。また、事後のご報告となりましたことをお詫び申し上げます」と謝罪を伝えた。

さらに「今後は2月後半から化学治療を行い、医師と相談の上、体調を見ながらお仕事を続けて参ります」と今後について記し「弊社といたしましても石原詢子の完治に向けて、全面的にサポートして参ります。引き続きご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。

この投稿にファンからは「ゆっくり治療して、また素敵な歌を聞かせてくださいね」「早期発見、適切な対応……まずは大事に至らなくてよかったですね」「今はじっくりと休んでください。ファンはみんな待てますから」と応援のコメントが寄せられている。