お笑いタレント千原ジュニア（51）が5日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に出演。交際に発展しそうな女性がいることを明かしたお笑いタレント三又又三（58）のクリスマスの行動について指摘した。

2人は番組冒頭で25年の12月24日の収録だと語った。三又は地方で知り合った32歳の女性とLINEを交換し、1泊2日で東京を案内。自身が出演する漫才協会の出番も見せたという。

ジュニアから「今日なんかクリスマスイブじゃないですか、どうなんですか」と質問した。三又は「ああ、そうだ」と失念した様子で「LINEはします」と答えると、ジュニアは「えっ。じゃなくてプレゼント贈るとか」とつっこんだ。

三又は「その発想はなかった」と答えると、ジュニアは「なんで。一番手前のやつやん」と驚いた。三又は「（クリスマスの存在が）飛んでたね」と語り、ジュニアは「（プレゼントを）待ってるんじゃないですか？」と聞いた。

三又は「いいじゃないですか。明日だってあるし」と開き直ると、ジュニアは「（女性のいる）北海道。買ってないんでしょ？今から間に合わないですよ」と反応した。

三又は「いやびっくりだな。こういうところだな」と反省し、ジュニアも「そういうところですよ」と笑った。