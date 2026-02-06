三菱が新型「“15人乗り”商用ワンボックス」発表！

三菱は2026年2月6日、新型商用ワンボックス車「ヴァーサ バン」の販売をフィリピン市場において開始したと発表しました。

一体どのようなモデルなのでしょうか。

今回投入された新型ヴァーサ バンは、送迎バスや人員輸送など幅広い商用利用を想定したモデル。

最大の特徴は、5列シートを備えた広大な室内空間にあり、これによって最大15人乗りを実現し、大人数での移動ニーズに余裕を持って応えます。

パワーユニットには、力強い走りと耐久性に定評のある2.5リッター直列4気筒ディーゼルエンジンを搭載。

多人数乗車時や登坂路においても、発進直後から太いトルクを発揮し、ストレスのない走行性能を実現しています。

三菱はフィリピン市場において、すでに現地生産モデルである「L300（日本名：デリカスターワゴン）」を展開し、広いシェアと信頼を獲得していますが、今回の新型ヴァーサ バンを追加することで、質実剛健なL300とあわせて商用車ラインナップを強化。

より多様化する現地の顧客ニーズに対応する構えです。

また、今回の新型車投入は、三菱と日産によるグローバルな協業体制の一環です。

この新型ヴァーサ バンは、アライアンスパートナーである日産から「キャラバン」のOEM供給を受けるモデルであり、三菱のフィリピンにおける商用車ラインナップを拡充する重要な一台となります。

さらに両社は次世代ピックアップトラックの共同開発や生産、電動車事業での協業を進めており、相互に商品を補完し合うことで工場稼働率の向上や競争力強化を図っています。

具体的には、直近において三菱から日産へ、北米向けに「ローグ プラグインハイブリッド」を、オセアニア向けにピックアップトラック「ナバラ」の供給を開始。

フィリピン市場では2022年よりMPV「リヴィナ」を供給するなど、地域ごとの特性に合わせた相互OEMが進んでいます。

くわえて今回の発表では、将来の電動化戦略についても新たな動きが明らかになりました。

三菱自動車は、日産から新型「リーフ」派生の電気自動車（EV）のOEM供給を受け、2026年後半に北米市場へ投入する計画であることも公表。

商用バンから最新EVまで、三菱は今後もパートナーシップを最大限に活用し、各地域でのラインアップ拡充と収益化を加速させていく方針です。