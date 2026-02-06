¡Ö¤³¤ó¤Ê¥Ç¥ì´é¤Ë¤µ¤»¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤¹¤´¤¤¡×ÉÛÂÞÆÒÂÙàÌÅ¤Ã»ÒÌòá¿Íµ¤½÷Í¥¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥Ó¥Ã¥°¤Ê½ÇÉã¤µ¤ó¤ª»ý¤Á¤Ê¤ó¤ä¤Í¡×¡ÖËÜÅö¤ÎÌÅ¤Ã»Ò¤Á¤ã¤ó¤Ë¸«¤¨¤Á¤ã¤¦¡×
2¿Í¤Ç¸ª´ó¤»¾Ð´é¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤ÎÉÛÂÞÆÒÂÙ¤¬àÌÅ¤Ã»Òá¤È¸Æ¤Ö½÷Í¥¡¢Ãæ¾ò¤¢¤ä¤ß¤È¤Î¤Ë¤³¤ä¤«¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Àè·î31Æü¤Èº£·î1Æü¤Ëµþ²¦¥¢¥ê¡¼¥ÊTOKYO(ÉðÂ¢Ìî¤Î¿¹Áí¹ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥×¥é¥¶)¤Ç¡ÖHOTEI 45th CELEBRATION GIGS¡×¤ò³«ºÅ¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡ÖHOTEI¥³¡¼¥ë¤ËÊ¶¤ì¤Æ¡Ø¤ª¤¸¤Á¤ã¡¼¤ó¡ª¡Ù¤È²Ä°¦¤¤À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¡©¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢ÌÅ¤Ã»Ò¤ÎÃæ¾ò¤¢¤ä¤ß¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥í¥Ã¥¯¤Ê½ÇÉã¤Á¤ã¤ó¡¢¥«¥Ã¥³¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¡©¤ªË»¤·¤¤Ãæ¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢2¿Í¸ª¤ò´ó¤»¤¿¾Ð´é¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÉÛÂÞ¤ÏÃæ¾ò¤ÎÇìÉãÌò¤È¤·¤Æ¥¥ê¥ó¥Ó¡¼¥ë¡Ö¥¥ê¥ó°ìÈÖºñ¤ê Åü¼Á¥¼¥í¡×¤ÎCM¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡CM¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö·ì±ï´Ø·¸¤À¤Ã¤¿¤Ã¤±¡©¡×¡ÖÈþ¿Í¤ÊÌÅ¤Ã»Ò¤¬¤¤¤ÆÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¼¡×¡Ö¤¢¤ä¤ß¤Á¤ã¤ó¡¢¥Ó¥Ã¥°¤Ê½ÇÉã¤µ¤ó¤ª»ý¤Á¤Ê¤ó¤ä¤Í¡×¤È¤¤¤¦È¿±þ¤â¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¥Ç¥ì´é¤Ë¤µ¤»¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¥ª¥ì¤âHOTEI¤ò¤ª¤¸¤Á¤ã¡¼¤ó¡ª¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÇØ¤â¹â¤¤¤· ËÜÅö¤ÎÌÅ¤Ã»Ò¤Á¤ã¤ó¤Ë¸«¤¨¤Á¤ã¤¦¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£