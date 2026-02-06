俳優の芳根京子が自身のInstagramを更新し、「2026年 第50回エランドール賞」を受賞したことを報告した。

投稿された写真は全10枚。細いストラップのブラックキャミソールワンピースに身を包んだ芳根が、さまざまな表情やポーズで授賞式の余韻を伝えている。スカートの裾にはシースルー素材があしらわれたデザインで、パールのイヤリングと華奢なネックレス、指元にはリングを重ねづけした上品なスタイリングが目を引く。座りポーズや全身ショットなど多彩なカットが並び、笑顔からふと視線を落とした横顔まで、表情豊かな姿が収められている。

さらに、授賞式にお祝いゲストとして駆けつけた和久井映見との2ショットも。ともに黒を基調とした装いの二人が、手を合わせて“永遠ポーズ”を作り笑顔を見せている。

芳根はキャプションで「『第50回エランドール賞』頂きました。本当にありがとうございます」と喜びを綴り、「これまでの出会いに感謝しながら これからも一つ一つのお仕事に精一杯向き合い 精進していきます」と決意を述べた。和久井のサプライズ登場には「和久井さんが来てくださいました」「嬉しかったぁ！！！」と感激をあらわにし、「昨年お世話になった方にたくさんお会いできて、そしてたくさんおめでとうと言っていただけて 夢のような、ご褒美のような時間でした」と授賞式を振り返った。

芳根は2025年、ドラマ『まどか26歳、研修医やってます！』（TBS系）、『波うららかに、めおと日和』（フジテレビ系）で2クール連続主演を務め、映画『君の顔では泣けない』にも出演するなど目覚ましい活躍を見せた。今後は劇場アニメーション『私がビーバーになる時』やNHK BS特集ドラマ『有罪、とAIは告げた』への出演が控えている。（文＝リアルサウンド編集部）