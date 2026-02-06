TREASURE×“はぴだんぶい”のコラボカフェ開催！ メンバーの好きなフードをワンプレートで提供
グローバルボーイズグループ“TREASURE（トレジャー）”とサンリオキャラクターユニット“はぴだんぶい”がコラボした「TREASURE×HAPIDANBUI CAFE」が、2月12日（木）から東京・渋谷で、2月19日（木）から大阪・大阪市で、期間限定オープンする。
【写真】TREASUREの魅力が詰まった各種特典も！ カフェの詳細
■お互いの6周年を記念
今回実施されるのは、今年お互いにデビュー6周年を迎えるTREASUREとはぴだんぶいがタッグを組み、ゲストをおもてなしする楽しくワクワク感でいっぱいのスペシャルカフェ。
メニューには、CHOI HYUN SUKが好きなタコスに、ばつ丸が好きなポリパリ麺とHARUTOが好きなミルクティーアイスのグラスデザートを添えたワンプレートをはじめとする、各メンバーの好みが反映されたフードがそろう。
また、ベリーの香りが広がるチョコベリーアイスミルクや、りんごの甘味とシナモンの香りが心地いいホットアップルシナモンティー、フルーティーなストロベリーティーなどのドリンクも提供。対象ドリンク注文ごとに、ストロータグが全10種からランダムにプレゼントされる。
さらに、はぴだんぶいのキャラクターたちがカフェ店員になった描き下ろしアートを使用した「Tシャツ」、「エコバッグ」、「キャンディー缶」、「キーチャーム」などのグッズを展開。加えて、TREASUREの魅力がたっぷり詰まった事前予約者限定カフェ利用特典、メニュー注文特典、グッズ購入者特典も用意され、スペシャルなコラボレーションを心行くまで堪能可能だ。
