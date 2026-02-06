5日、新潟市西蒲区の国道で男性を引きずったまま車を走らせた殺人未遂の疑いで、燕市に住む会社員の男(43)が現行犯逮捕されました。



殺人未遂の疑いで現行犯逮捕されたのは、燕市吉田宮小路に住む会社員の男(43)です。警察によりますと、男は5日午後6時半すぎ、新潟市西蒲区下和納の国道で40代の男性が車体につかまっているのを認識しながら、約170mにわたって車を走らせ男性を振り落とそうとした疑いがもたれています。



男から「人を乗せたまま車を走らせた」と警察に通報があり、駆けつけた警察官が現行犯逮捕しました。男性は両足にケガをして病院に搬送されましたが、命に別状はありません。



警察の調べに対し、男は「間違いありません」と容疑を認めています。2人に面識はありませんでした。



警察は、交通方法をめぐるトラブルがあったとみて当時の詳しい経緯を調べています。