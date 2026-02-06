吉田優利&古江彩佳が新『TOUR B』ボールを試打 “打感”が気に入った両者だが、好みは真逆？
きょう、2月6日に発売となったブリヂストン『TOUR B X/XS』ボール。ブリヂストンスポーツの公式YouTubeでは、吉田優利と古江彩佳のインプレッション動画が公開された。
【動画】吉田優利が『TOUR B X/XS』を試打 ドライバー以外のインプレッションは？
吉田は、『TOUR B X』をドライバーで打った瞬間に「はい！ いい球」というほど気に入っている様子だ。「打感がしっかりしているし、球も強いと思います。スピン量も減らず、いい数字のまま、打感のしっかり感は残って飛んでいる気がします。風にも強く、飛んでいる最中にブレが少ない方がいいので、すごくいい。私は打感がしっかりすればするほどいい。大好きな打感になりました」。
一方で、『TOUR B XS』を気に入っているのが古江。「打感が良いですね。『X』の方は弾きがよくて、自分が思ったより飛ぶ感じは若干あるのかなと思います。『XS』の方が気持ちよく、イメージ通りに打てる感じがしますね。パターでも、速いグリーンで下りになると合わせて打ちたいので、私は『XS』の打感の方が好きかなと思います」。
動画では、ドライバー、アイアン、アプローチ、パターを打っての2人のインプレッションが公開されている。どちらを買うか悩む人は一度見てみると選びやすくなるだろう。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
