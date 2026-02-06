阪神は６日に佐藤輝明内野手（２６）が小児がん患者の支援団体である「公益財団法人ゴールドリボン・ネットワーク」へ２０２５年分として４００万円を寄付したことを発表。レギュラーシーズン１本塁打につき１０万円を寄付することを表明しており、昨シーズンは４０本をマークしていたことから同金額となった。

２０２３年から行っている寄付活動。「子供好きですし。ちょっとでもね、サポートできたらっていうのでやってます」

と意図を説明し、「いっぱい寄付できたんで、今年もしたいなと思いますけど」と笑顔。昨季は本塁打王に輝く大活躍。今季はさらなる本数を上積みしての寄付増を期待されると、「もちろんそれはありますよ」と力強く語った。

一方でこの日の宜野座キャンプでは、フリー打撃で打撃投手の投じた球が右太もも付近を直撃。「うわぁ」と叫びながら倒れこみ、スタンドからは悲鳴が起こった。一度はベンチに引き下がったが再びグラウンドへ戻ると、本塁打を量産。「痛いですよ〜、痛いです」と苦笑いしつつも「全然大丈夫ですよ」と強調し大事には至らなかったようだ。

翌７日はシート打撃を予定。「スイングタイミング。あとはしっかりスイッチを入れてね。そういう想定というか。打席にどんどん慣れていくっていうことをしたいですね」と実戦への適応を見据えていた。