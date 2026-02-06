2月1日、都内で行われた映画『恋愛裁判』のLIVE付き舞台あいさつで、元日向坂46の齊藤京子が劇中アイドルとして一夜限りの生パフォーマンスを披露した。

会場に集まった観客の前に登場した齊藤は、映画内のアイドルグループ「ハッピー☆ファンファーレ」のメンバーとともに、劇中歌をステージ上で再現。アイドル衣装に身を包み、キレのあるダンスと力強い歌声で場内の空気を一気に引き寄せた。久々のライブ形式に緊張しつつも、全力で踊りきった姿は客席から大きな拍手を浴び、ステージ後には汗をぬぐいながら安堵の笑顔を見せていた。

舞台あいさつでは、作品への思いやファンへの感謝も率直に語り、アイドルという存在への愛情がにじみ出る場面も。映画は、独自のアイドル文化やルールをテーマにしながらも、単なる問題提起にとどまらず、ステージに立つ喜びや仲間とパフォーマンスする高揚感を鮮やかに描いている。

一夜限りの特別なライブは、スクリーンの中だけでなく現実のステージでも作品の魅力を体感させる時間となり、観客にとって忘れがたい余韻を残した。齊藤京子のまっすぐな表現力と、仲間たちとの一体感が、映画『恋愛裁判』をより立体的に印象づける瞬間だった。

参考：https://www.instagram.com/p/DUN2sCMEzzc/