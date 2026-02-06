

JR西日本

中国地方では7日から8日にかけて強い寒気が流れ込み雪が降ることが予想されます。JR西日本は積雪や強風に備えて7日以降、一部列車を計画運休すると発表しました。

サンライズ瀬戸・出雲は、7日と8日始発の上下列車で運転を取りやめます。

また、8日にはほかにも各路線で計画運休が実施されます。このうち、岡山県に関係するのは、伯備線の新見駅から米子駅間（終日運転取りやめ）と、特急列車「やくも」と「スーパーはくと・いなば」（いずれも全列車・全区間運転取りやめ）です。

8日はほかにも、山陰線（浜坂駅～益田駅）、因美線（鳥取駅～智頭駅）、境線（米子駅～境港駅）、木次線（宍道駅～備後落合駅）で終日運転取りやめになっています。また、特急列車「スーパーおき・まつかぜ」は全列車・全区間で、「はまかぜ」1号と4号は浜坂駅から鳥取駅までの間で、それぞれ運転取りやめとなっています。

天候が回復した後も点検や作業などで徐行運転を行う可能性があるとして、大幅な遅れや運転見合わせを行う場合があるということです。JR西日本は、最新の運転状況をホームページで確認するよう呼び掛けています。

また、7日から11日までを有効期間に含む在来線各駅と山陽新幹線、北陸新幹線（敦賀駅～上越妙高駅）を発着、または通過となる切符の払い戻し・有効期間の変更を手数料なしで行うということです。