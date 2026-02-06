総務省の家計調査が6日発表され、2025年1年間の1世帯当たりのラーメン消費額で山形市が4年連続の日本一に輝きました。金額も過去最高となりました。山形市とライバル・新潟市、それぞれの反応は。



中川悠アナウンサー「まもなく発表の8時30分を迎えます。ラーメン年間支出額日本一4年連続という栄冠を獲得することはできるのでしょうか。関係者の皆さんからは、緊張感もうかがえます」





「結果が発表されました」「2025年も1位無事4連覇を達成」集計の結果、2025年の1世帯当たりのラーメン消費額は、山形市が2万5102円で全国1位。2位の新潟市に6000円余りの大差をつけて4年連続の日本一に輝きました。2025年の山形市の消費額は2000年以降の過去最高だった2024年の2万2389円をおよそ3000円上回りました。佐藤孝弘 山形市長「過去最高額を更新。市民 ラーメン店業界の皆さんががんばってくれた成果」「ラーメンの聖地、山形市」を創る協議会 寒河江洸 副会長「次の5連覇に向けて毎日 日々の営業を1つ1つ丁寧に頑張っていきたい」中川悠アナウンサー「4連覇を記念して、市役所前では、ラーメンの振る舞いが行われています。既に長い列ができている」ラーメン受け渡しノイズ「お待たせしました」「おめでとうございます」「いただきます」（お味いかがですか？）「すごくおいしい。日本一なって格別おいしい」（消費額1位なってどう？）「大変結構です」「週に1回は食べてる。あっさり系やこってり系とか、色々な系統すべておいしいので全部大好き」「外食はやっぱりラーメン」「おいしいです！」山形市役所では、オフィスに4連覇を祝う横断幕が掲げられたほか、山ラーのグッズや福袋の販売も行われました。一方、4年連続2位となった新潟市では・・・「ああ」麺屋 Aishin 笠原義貴 代表「とても悔しいですね。1位とりたかったですね」「伸び幅は新潟が勝ってます」山形市は今後も全国でラーメン消費額日本一の認知度を高めるため、3月、東京・池袋で山形市麺フェスを開催し、更なる消費拡大につなげるということです。