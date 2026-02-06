LTL Relationは、クリアケースから透けて見えるアクセントカラーが特徴の完全ワイヤレスイヤフォン「TWS013」を2月中旬に発売する。

透明感のあるデザインと鮮やかな色のコントラストが、持つ人のこだわりやセンスを引き立て、装着するだけで気分まで軽やかになるという。カラーバリエーションは以下の6色。

TWS013CRD（シカゴレッド） TWS013RBL（ロイヤルブルー） TWS013GPL（ゴールデンパープル） TWS013FBK（ファントムブラック） TWS013SGY（シャドーグレイ） TWS013GBK（ゴーストブラック）

カラーバリエーション全6色

低遅延モードを搭載しており、ゲーミングやテレビ・映画鑑賞のほか、音楽ゲームやFPSといった用途にも使える。また、防水規格IPX4に対応しているため、ウォーキングやキャンプなど、屋外でも使用できる。

1回の充電で約7時間、充電ケース含みで最大約16時間の連続再生可能。長時間の外出や移動でもバッテリー切れなどの心配も無く使用できるという。

タッチセンサーが搭載されており、耳元で曲送りや音量調整、着信時の電話受けのほか、SiriやGoogleの音声アシスタントにも対応している。

対応コーデックはSBCで、対応プロファイルはA2SP/AVRCP/HFP/HSP、通信方式はBluetooth5.3。充電ポートはUSB Type-Cで付属のUSB Type-A to Cケーブルを用いて充電可能。

ドライバーはダイナミック13mm、再生周波数は20Hz～20kHz、感度は97dB、インピーダンスは32Ω。イヤーピース（S、M、L）と取扱説明書が付属する。