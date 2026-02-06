8日投開票日を迎える衆議院選挙。終盤の情勢を分析したところ、静岡県内は５つの選挙区で自民党の候補がリードしていることが分かりました。



Daiichi-TVでは、読売新聞と３日から5日にかけて情勢調査を行い、独自の取材も加えて終盤情勢を分析しました。



【静岡1区】は、自民の前職、上川さんが安定した戦いを進め、自民支持層の9割近くを固めて優位に立っていて、国民の柴田さん、共産の鈴木さんが続きます。





与野党一騎打ちとなった【静岡2区】は、自民の前職、井林さんがリードする展開で、自民支持層の9割近くを固め、国民支持層の5割にも浸透しています。中道の前職、鈴木さんは中道支持層の9割を固めて、追っています。【静岡3区】は、自民の新人、山本さんと中道の前職、小山さんが激しく競り合う展開となっています。山本さんは自民支持層の8割を固め、小山さんは中道支持層の9割のほか無党派層で山本さんを上回っています。参政の中橋さんと共産の竹村さんが2人を追っています。【静岡4区】は、前回比例復活だった自民の前職、深沢さんが一歩リードする展開で、国民の前職、田中さんが追っています。参政の高田さんれいわの鈴木さんがこれに続いています。【静岡5区】は、自民の前職、細野さんが安定し、「優位」に戦いを進めていて、自民支持層や維新支持層の9割を固めています。中道の中村さん、共産の下山が続く展開です。【静岡6区】は、自民の前職、勝俣さんと中道の前職、渡辺さんが接戦となっていますが、勝俣さんの勢いが増しています。勝俣さんは自民支持層の8割以上を固めていて、渡辺さんは中道支持層の9割以上を固めて追っています。参政の輦止さんは参政支持層への浸透も課題です。【静岡7区】は、自民の前職、城内さんが自民支持層の9割以上を固め「優位」に立っていて、国民の北野谷さん、参政の袴田さんが続く展開です。【静岡8区】は自民の新人、稲葉さんと、中道の前職、源馬さんが接戦になっていますが、稲葉さんの勢いが増しています。稲葉さんは自民支持層の8割を固め、無党派層でも源馬さんを上回っています。源馬さんは中道支持層の9割以上を固めて追いかけていて、これに、参政の神田さん共産の村田さんが続いています。今回の調査では、一定数の回答者が小選挙区や比例代表で投票する候補者や政党をあげておらず、今後、情勢が変化する可能性もあります。衆議院選挙は8日が投票日です。