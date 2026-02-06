県は2月6日、2026年度の当初予算案を発表しました。



総額は約5358億円で、過去20年で最大規模となっています。



県が発表した2026年度の一般会計予算案は総額5357億5800万円で、2025年度の予算と比べて197億円の増額となりました。



これは、2006年度以降最も多い額となっています。



（後藤田 知事）

「安心度アップ、魅力度アップ、透明度アップ、この三つを柱に、未来に引き継げる徳島を実現する」





予算案では、南海トラフ巨大地震を見据え、防災対策を推進する市町村への支援や、災害医療活動などの実動訓練といった危機管理の推進に633億円。海外で探究活動を行う高校生等に対する留学支援や、不登校児童生徒の実態に配慮した学べる環境「学びの多様化学校」の整備など教育事業の充実に143億円。鳴門市のオロナミンC球場のリニューアル記念イベントや、プロ野球公式戦の誘致をはじめとする、国内外からの誘客促進事業に44億円を計上しています。このほか、2025年に2度、事業者の公募が中止となった藍場浜公園での新ホール整備について、設計業務費や地質調査費、それに事業者の新たな公募に向けた費用などに2億9800万円が計上されています。また、国の施策とも連携した物価高騰対策などを盛り込んだ、94億円の2月補正予算案も発表されました。2026年度当初予算案は、2月補正予算案と合わせて2月13日開会の県議会2月定例会に提案されます。