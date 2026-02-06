県の新年度予算5358億円 過去20年で最大規模【徳島】
県は2月6日、2026年度の当初予算案を発表しました。
総額は約5358億円で、過去20年で最大規模となっています。
県が発表した2026年度の一般会計予算案は総額5357億5800万円で、2025年度の予算と比べて197億円の増額となりました。
これは、2006年度以降最も多い額となっています。
（後藤田 知事）
「安心度アップ、魅力度アップ、透明度アップ、この三つを柱に、未来に引き継げる徳島を実現する」
海外で探究活動を行う高校生等に対する留学支援や、不登校児童生徒の実態に配慮した学べる環境「学びの多様化学校」の整備など教育事業の充実に143億円。
鳴門市のオロナミンC球場のリニューアル記念イベントや、プロ野球公式戦の誘致をはじめとする、国内外からの誘客促進事業に44億円を計上しています。
このほか、2025年に2度、事業者の公募が中止となった藍場浜公園での新ホール整備について、設計業務費や地質調査費、それに事業者の新たな公募に向けた費用などに2億9800万円が計上されています。
また、国の施策とも連携した物価高騰対策などを盛り込んだ、94億円の2月補正予算案も発表されました。
2026年度当初予算案は、2月補正予算案と合わせて2月13日開会の県議会2月定例会に提案されます。