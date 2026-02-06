【GU】2月12日まで値下げ中！きれいめコーデに大活躍するアイテム3選

トレンドのスタイルがお手頃価格で叶う「GU（ジーユー）」。2026年2月6日現在、GUの一部のアイテムが"アプリ会員限定"の特別価格で販売中です。

オフィスでも活躍できそうな、きれいめのアイテムを3つピックアップして紹介します。

「ラインが綺麗で厚みも十分」

・ダブルブレストジャケットZ

きれいめにもカジュアルにも着こなしやすい万能ジャケットです。ほどよいハリ感のある素材を使用しています。「ワイドテーパードアンクルパンツZ」（2990円）とのセットアップコーデもおすすめです。

購入者からのクチコミをみると、「ニットやスウェットにも合わせやすくてよかった！」「相変わらずラインが綺麗で厚みも十分で、高級感があります」「事業用に新しく新調しました」といった声が寄せられています。

2月12日までのアプリ会員特別価格は3990円です。

・スタンドカラーブラウスZ

ほどよい厚みのあるジョーゼット素材です。襟には、着用時にヨレにくい芯地を使用しています。バックファスナー付きです。

購入者からは「黒のジャケットに合わせて購入しました」「まさに入学式や卒業式に使えるブラウスです」「オフィス用にぴったり」といったクチコミが寄せられています。オフィスやオケージョンスタイルに活躍してくれそうですね。

12日までのアプリ会員特別価格は1990円です。

・スウェットライクニットドルマンスリーブカーディガン

スウェット感覚で気軽に着られる、ほどよい厚みのカーディガンです。シンプルながらもこなれ感を演出できる、丸みを帯びたシルエットとドルマンスリーブがポイント。シャツやタートルとのレイヤードコーデにも重宝します。

購入者のクチコミをみると、「少し寒い時の羽織物として、重宝します」「思ったより生地が厚めで形が可愛いのでお気に入りです」「カジュアルにも綺麗めにも着れそうです」と好評です。

12日までのアプリ会員特別価格は1990円。

以上、きれいめにもカジュアルにも使える万能アイテムを3つ紹介しました。

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）