1月の月間最優秀コーチ賞にサンズのオットHC、ホーネッツのリーHCがそれぞれ初選出

　2月4日（現地時間3日、日付は以下同）。NBAは2026年1月の月間最優秀コーチ賞を発表。ウェスタン・カンファレンスからはフェニックス・サンズのジョーダン・オットHC（ヘッドコーチ／初選出）、イースタン・カンファレンスではシャーロット・ホーネッツのチャールズ・リーHC（初選出）が選ばれた。




　就任1年目のオットHCが指揮を執るサンズは、1月にウェスト2位（リーグ3位）の11勝5敗をマーク。ディフェンシブ・レーティング108.1はウェストトップで、ネット・レーティング＋6.6はリーグ6位の好成績だった。


　一方のリーHCは、就任2年目で初選出。1月に残した11勝6敗はイースト3位（リーグ5位）で、オフェンシブ・レーティング121.1とネット・レーティング＋11.5は堂々リーグトップ。ディフェンシブ・レーティング109.6でもリーグ5位にランクイン。


　6日終了時点で、オットHC率いるサンズはウェスト7位の31勝21敗、リーHCが指揮を執るホーネッツはイースト10位の24勝28敗。ホーネッツは現在8連勝中で、1998－99シーズンの9連勝以来、最長記録をたたき出している。1月の月間最優秀コーチ賞の候補に挙がったHCたちは下記のとおり（以降チーム名は略称）。


◆■2026年1月の月間最優秀コーチ賞候補に挙がったHCたち

・ウェスタン・カンファレンス

デイビッド・アデルマン（ナゲッツ）

クリス・フィンチ（ウルブズ）

タロン・ルー（クリッパーズ）


・イースタン・カンファレンス

ケニー・アトキンソン（キャバリアーズ）

JB・ビッカースタッフ（ピストンズ）

ジョー・マズーラ（セルティックス）



【動画】8連勝を飾ったホーネッツの好プレー集！