1月の月間最優秀コーチ賞にサンズのオットHC、ホーネッツのリーHCがそれぞれ初選出

2月4日（現地時間3日、日付は以下同）。NBAは2026年1月の月間最優秀コーチ賞を発表。ウェスタン・カンファレンスからはフェニックス・サンズのジョーダン・オットHC（ヘッドコーチ／初選出）、イースタン・カンファレンスではシャーロット・ホーネッツのチャールズ・リーHC（初選出）が選ばれた。



Phoenix Suns head coach Jordan Ott and Charlotte Hornets head coach Charles Lee have been named the NBA Western and Eastern Conference Coaches of the Month, respectively, for games played in January. pic.twitter.com/TuPwbkCiug

- NBA Communications (@NBAPR) February 3, 2026

就任1年目のオットHCが指揮を執るサンズは、1月にウェスト2位（リーグ3位）の11勝5敗をマーク。ディフェンシブ・レーティング108.1はウェストトップで、ネット・レーティング＋6.6はリーグ6位の好成績だった。

一方のリーHCは、就任2年目で初選出。1月に残した11勝6敗はイースト3位（リーグ5位）で、オフェンシブ・レーティング121.1とネット・レーティング＋11.5は堂々リーグトップ。ディフェンシブ・レーティング109.6でもリーグ5位にランクイン。

6日終了時点で、オットHC率いるサンズはウェスト7位の31勝21敗、リーHCが指揮を執るホーネッツはイースト10位の24勝28敗。ホーネッツは現在8連勝中で、1998－99シーズンの9連勝以来、最長記録をたたき出している。1月の月間最優秀コーチ賞の候補に挙がったHCたちは下記のとおり（以降チーム名は略称）。

◆■2026年1月の月間最優秀コーチ賞候補に挙がったHCたち

・ウェスタン・カンファレンス



デイビッド・アデルマン（ナゲッツ）



クリス・フィンチ（ウルブズ）



タロン・ルー（クリッパーズ）

・イースタン・カンファレンス



ケニー・アトキンソン（キャバリアーズ）



JB・ビッカースタッフ（ピストンズ）



ジョー・マズーラ（セルティックス）

【動画】8連勝を飾ったホーネッツの好プレー集！





