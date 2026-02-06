緑仙が、1stフルアルバム『僕の一部始終』を4月15日にリリースする。

緑仙の音楽的軌跡を辿る記念碑的1枚となる本作には、新曲6曲を含めた全13曲が収録。オリジナルTVアニメ『ネクロノミ子のコズミックホラーショウ』オープニング主題歌「確証論」をはじめ、あだち充『H2』×緑仙でコラボレーションした「青春の向こうへ」、緑仙×ヒトリエでコラボレーションした「sleep sheep syndrome （feat. ヒトリエ）」、4月から放送されるTVアニメ『最強の職業は勇者でも賢者でもなく鑑定士（仮）らしいですよ？』オープニングテーマとなる「コンパスは透明」などが収められる。

初回限定盤付属のBlu-rayには2024年のソロライブツアー『緑一色』の仙台PIT公演がフル収録。また、封入特典として、CD購入者を対象にスペシャル応募企画用のシリアルナンバーが用意される。

さらに、1stフルアルバムに収録される新曲「バケネコダンス」が、2月13日に先行デジタルリリース。また、一部音源が公開された。本楽曲は作詞を緑仙とぼっちぼろまるが、作曲／編曲をぼっちぼろまるが担当した、艶っぽい怪しさが光る緑仙らしい一曲だ。自己解放を謳う緑仙の力強い歌声と共鳴した、ぼっちぼろまる印とも言えるシニカルでダンサブルなロックナンバーとなっている。

【緑仙 コメント】

・「バケネコダンス」について

久しぶりのぼっちぼろまるさんとの曲に皆さんワクワクしていると思います！ずっと僕のことを見ていてくれた友人の1匹である宇宙人の彼に、今の僕とどんな音楽が出来るのか、僕自身がとっても楽しみでした。出来上がったこの曲を聞いて、今の僕たちを最大限に感じて欲しいです。なのでめちゃくちゃ大きい音で聞いてください！

・1stフルアルバム『僕の一部始終』について

長いようで短い、そんな節目の時間に差しかかった今、アルバムをリリースさせていただくことになりました。これまでのさまざまな経験があったからこそ生まれた、今の自分をすべて詰め込んだ一枚です。まずはここまでの歩みを受け入れて、そこから先の話を、また一緒にしていけたらと思っています。僕の一部始終を見てきてくれた皆さんには、ぜひ聴いてほしいです。そしてこれから出会う方には、未来の僕を想像しながら、このアルバムを受け取ってもらえたら嬉しいです。

