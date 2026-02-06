NEXCO西日本によりますと、きょう６日（金）～あさって８日（日）をピークに、西日本の広い範囲で降雪が予想されているため、 普段あまり雪の降らない平野部でも積雪の可能性があるとしています。

【画像をみる】大雪による予防的通行止めの可能性 いつ、どこで？ 山陽道・中国道など

大雪時は、山陽自動車道、中国自動車道などNEXCO西日本管内の高速道路において、予防的通行止めの可能性があるとしています。

▶対象区間はどこ？

対象区間を画像でみる

冬用タイヤまたはチェーンを装着していない車両（ノーマルタイヤ車）による積雪・凍結道路の走行が、スタックや大規模な車両滞留の発生を引き起こすおそれがあります。



積雪・凍結道路で、冬用タイヤやチェーンなどのすべり止めの措置をとらない運転は道路交通法違反となる場合があるとしています。



NEXCO西日本では、冬用タイヤ規制区間において、冬用タイヤまたはチェーンの装着確認（タイヤチェック）を実施する可能性があります。 高速道路を利用する際には、冬用タイヤの装着およびタイヤチェーンの携行とともに、最新の気象情報・道路交通情報を確認するよう呼びかけています。



▶山陽道・中国道の一部区間で「大雪による予防的通行止めの可能性」→この記事を最初から読む