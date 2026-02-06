ＫＤＤＩ<9433.T>は６日の取引終了後、子会社のビッグローブと同社の子会社であるジー・プランにおける不適切な取引の疑いに関する調査が継続しているとし、２６年３月期第３四半期の決算短信の開示時期を延期すると発表した。また、複数年にわたって売上高の架空計上が行われていたとして、現時点での業績影響額を公表。１８年３月期以降の架空取引に伴う計上売上取消し額が合計約２４６０億円（うち２６年３月期は約６８０億円）、営業利益での計上取消し額が合計約５００億円（同約２５０億円）。加えて、合計で約３３０億円（同約１７０億円）が外部に流出したと明らかにした。



特別調査委員会は３月末に調査報告書を提出する予定で、第３四半期の決算も３月末をメドに発表する予定。ＫＤＤＩが現在、認識する事実と影響を踏まえた第３四半期累計（４～１２月）の連結業績の参考値も公表しており、売上高は４兆４７１８億円（前年同期比３．８％増）、営業利益は８５４３億円（同０．９％増）としている。



出所：MINKABU PRESS