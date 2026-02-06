山形県では、冬型の気圧配置の影響により、大雪となる所があるでしょう。８日は、大雪による交通障害、建物や農業施設への被害、屋根からの落雪に注意・警戒してください。

【画像】山形・全国の天気

［気象概況］

低気圧が発達しながらオホーツク海を北東へ進んでおり、北日本は次第に冬型の気圧配置が強まってきています。日本付近は９日頃にかけて強い冬型の気圧配置が続き、８日は東北地方の上空約５０００メートルには、氷点下４２度以下の強い寒気が流れ込む見込みです。

このため、山形県では、大雪となる所があるでしょう。発達した雪雲が同じ場所にかかり続けた場合には、警報級の大雪となる可能性があります。

■雪の予想

［雪の予想］

７日１８時から８日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

村山 山沿い ５０センチ

村山 平地 ３０センチ

置賜 山沿い ５０センチ

置賜 平地 ３０センチ

庄内 山沿い ５０センチ

庄内 平地 ３０センチ

最上 山沿い ５０センチ

最上 平地 ３０センチ

その後、８日１８時から９日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

村山 山沿い ５０センチ

村山 平地 ３０センチ

置賜 山沿い ５０センチ

置賜 平地 ３０センチ

庄内 山沿い ５０センチ

庄内 平地 ３０センチ

最上 山沿い ５０センチ

最上 平地 ３０センチ



［防災事項］

山形県では、８日は大雪による交通障害、建物や農業施設への被害、屋根からの落雪に注意・警戒してください。また、電線や樹木への着雪、なだれにも注意してください。

■山形・全国の天気を画像で

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

画像ありの記事を最初から

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2452408?display=1