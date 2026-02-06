milet「The Story of Us」×『葬送のフリーレン』コラボスペシャルMVがYouTubeにて最速解禁決定
miletのニューシングル「The Story of Us」（3月4日発売）の期間生産限定盤に収録される映像作品の内容が解禁となった。
■コラボスペシャルMVは、2月6日23時45分に公開！
「The Story of Us」は、1月16日より放送開始されているTVアニメ『葬送のフリーレン』第2期のエンディングテーマとして書き下ろした楽曲。期間生産限定盤には、「The Story of Us」×『葬送のフリーレン』SPECIAL MUSIC VIDEOと『葬送のフリーレン』第2期 ノンクレジットエンディングムービー、2つの映像作品が収録される。
「The Story of Us」×『葬送のフリーレン』SPECIAL MUSIC VIDEOは、milet「The Story of Us」フルバージョンとTVアニメ『葬送のフリーレン』第2期本編のアニメ映像がコラボレーションしたスペシャルMV。映し出されるのは、フリーレン、フェルン、シュタルク3人のかけがえのない一瞬の数々。様々な地を訪れ、人々との穏やかな交流、そして遭遇する魔物や魔族との激しい戦い…。そんな旅路のなかで3人が絆を深めていく姿が、楽曲とともに紡がれていく。
『葬送のフリーレン』第2期 ノンクレジットエンディングムービーは、『葬送のフリーレン』第2期で実際に放送されている、注目のクリエイター・青梅美芽が手掛けた、色鉛筆によるフリーレンの旅路が展開するエンディング映像からクレジットを除き、その美しい世界観がじっくりと堪能できる特別映像だ。
なお、「The Story of Us」×『葬送のフリーレン』SPECIAL MUSIC VIDEOは、2月6日23時45分よりYouTube TOHO animationチャンネルにて公開。同日23時より放送されるTVアニメ『葬送のフリーレン』第2期4話の放送後に、合わせてチェックしよう。
また、「The Story of Us」は現在先行配信中で、3月4日にリリースされるパッケージは各店舗にて予約受付中。
(C)山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会
■リリース情報
2026.01.16 ON SALE
DIGITAL SINGLE「The Story of Us」
2026.03.04 ON SALE
SINGLE「The Story of Us」
■関連リンク
アニメ『葬送のフリーレン』公式サイト
https://frieren-anime.jp/
milet OFFICIAL SITE
https://www.milet.jp/