milet「The Story of Us」×『葬送のフリーレン』コラボスペシャルMVがYouTubeにて最速解禁決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

miletのニューシングル「The Story of Us」（3月4日発売）の期間生産限定盤に収録される映像作品の内容が解禁となった。

■コラボスペシャルMVは、2月6日23時45分に公開！

「The Story of Us」は、1月16日より放送開始されているTVアニメ『葬送のフリーレン』第2期のエンディングテーマとして書き下ろした楽曲。期間生産限定盤には、「The Story of Us」×『葬送のフリーレン』SPECIAL MUSIC VIDEOと『葬送のフリーレン』第2期 ノンクレジットエンディングムービー、2つの映像作品が収録される。

「The Story of Us」×『葬送のフリーレン』SPECIAL MUSIC VIDEOは、milet「The Story of Us」フルバージョンとTVアニメ『葬送のフリーレン』第2期本編のアニメ映像がコラボレーションしたスペシャルMV。映し出されるのは、フリーレン、フェルン、シュタルク3人のかけがえのない一瞬の数々。様々な地を訪れ、人々との穏やかな交流、そして遭遇する魔物や魔族との激しい戦い…。そんな旅路のなかで3人が絆を深めていく姿が、楽曲とともに紡がれていく。

『葬送のフリーレン』第2期 ノンクレジットエンディングムービーは、『葬送のフリーレン』第2期で実際に放送されている、注目のクリエイター・青梅美芽が手掛けた、色鉛筆によるフリーレンの旅路が展開するエンディング映像からクレジットを除き、その美しい世界観がじっくりと堪能できる特別映像だ。

なお、「The Story of Us」×『葬送のフリーレン』SPECIAL MUSIC VIDEOは、2月6日23時45分よりYouTube TOHO animationチャンネルにて公開。同日23時より放送されるTVアニメ『葬送のフリーレン』第2期4話の放送後に、合わせてチェックしよう。

また、「The Story of Us」は現在先行配信中で、3月4日にリリースされるパッケージは各店舗にて予約受付中。

(C)山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会

■リリース情報

2026.01.16 ON SALE

DIGITAL SINGLE「The Story of Us」

2026.03.04 ON SALE

SINGLE「The Story of Us」

■関連リンク

アニメ『葬送のフリーレン』公式サイト

https://frieren-anime.jp/

milet OFFICIAL SITE

https://www.milet.jp/