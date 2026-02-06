YOASOBI初代プレイステーション発売30周年記念プロジェクトでコラボアパレル発売決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

YOASOBIが2025年3月にリリースした、初代プレイステーション(R)発売30周年記念プロジェクト「Project: MEMORY CARD」の楽曲「PLAYERS」をきっかけに、国内最大級のゲーミングコミュニティvaultroom（ボルトルーム）とのコラボレーションアパレルの発売が決定した。

■プロジェクトローンチから約1年、vaultroomとのコラボレーションによって展開される特別なアパレルコレクション

本楽曲「PLAYERS」は、「プレイステーションの記憶を楽曲にセーブする」をコンセプトに制作された、初代プレイステーション(R)発売30周年記念プロジェクト「Project: MEMORY CARD」のための書き下ろし楽曲。「記憶を消してもう一度やりたいゲーム」をテーマに一般募集されたエピソード「#MemoryOfPlay」を原作として誕生した。

そして今回、プレイステーションの象徴である“△〇×□”をモチーフにした4人のキャラクターと、vaultroomのロゴをプレイステーションカラーであしらい、「Project: MEMORY CARD」の世界観を表現したアパレルアイテムが登場する。

プロジェクトローンチから約1年を迎える今、vaultroomとのコラボレーションによって展開される今回限りの特別なアパレルコレクション。本コラボレーションアパレルの販売方法および販売スケジュールについてはYOASOBI Online Storeまで。

■【画像】YOASOBI最新ビジュアル、「Project: MEMORY CARD」の世界観を表現したアパレルアイテム

■関連リンク

YOASOBI Online Store

https://yoasobi-onlinestore.com

プロジェクトサイト

https://www.yoasobi-music.jp/projectmemorycard/

vaultroom OFFICIAL SITE

https://vaultroom.shop

YOASOBI OFFICIAL SITE

https://www.yoasobi-music.jp/