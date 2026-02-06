キタニタツヤ、BABYMETALをフィーチャリングに迎えたTVアニメ『地獄楽』第二期OPテーマ「かすかなはな」CDリリース決定
キタニタツヤがBABYMETALをフィーチャリングに迎えた新曲「かすかなはな」のCDを、3月11日にリリースすることが決定した。
■完全生産限定盤のジャケットは、画眉丸と結の描き下ろし絵柄
「かすかなはな」は、テレ東系他にて放送開始となったTVアニメ『地獄楽』第二期オープニングテーマ。『少年ジャンプ+』（集英社）にて人気を博し、シリーズ累計発行部数640万部を突破している人気作の注目の第2期となっている。
CDは完全生産限定盤、通常盤の2形態で発売。LPサイズの完全生産限定盤のジャケットは、今作のために画眉丸と結のふたりの姿が特別に描き下ろされたもの。柔らかな表情をした画眉丸に静かに寄り添う結という、ふたりの関係を優しく、儚く表現した絵となっている。
店舗別購入特典も解禁。絵柄は追って公開される。
新曲「かすかなはな」は絶賛先行配信中。TVアニメ『地獄楽』第二期ノンクレジットオープニング映像もYouTubeにて公開中だ。
メイン写真：「かすかなはな」完全生産限定盤ジャケット写真 (C)賀来ゆうじ／集英社・ツインエンジン・MAPPA
■リリース情報
2026.01.12 ON SALE
キタニタツヤ feat. BABYMETAL
DIGITAL SINGLE「かすかなはな」
2026.03.11 ON SALE
キタニタツヤ feat. BABYMETAL
SINGLE「かすかなはな」
■関連リンク
TVアニメ『地獄楽』番組サイト
https://www.jigokuraku.com/
キタニタツヤ OFFICIAL SITE
https://tatsuyakitani.com/
BABYMETAL OFFICIAL SITE
https://babymetal.com/