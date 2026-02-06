「日経225ミニ」手口情報（6日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、2月限8185枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月6日の日経225ミニ期近（2026年2月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の8185枚だった。
◯2026年2月限（特別清算日：2月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 8185( 8185)
バークレイズ証券 4454( 4454)
楽天証券 6783( 4133)
ソシエテジェネラル証券 3923( 3923)
SBI証券 7275( 2879)
松井証券 914( 914)
三菱UFJeスマート 934( 680)
フィリップ証券 466( 466)
マネックス証券 363( 363)
岩井コスモ証券 20( 20)
インタラクティブ証券 19( 19)
日産証券 13( 13)
ゴールドマン証券 7( 7)
ドイツ証券 4( 4)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 272738( 272738)
ソシエテジェネラル証券 94275( 94275)
バークレイズ証券 61100( 61100)
SBI証券 115992( 59470)
楽天証券 72867( 40825)
松井証券 35558( 35558)
サスケハナ・ホンコン 16450( 16450)
三菱UFJeスマート 16880( 8294)
マネックス証券 8289( 8289)
JPモルガン証券 8193( 8193)
日産証券 7996( 7996)
ゴールドマン証券 2822( 2818)
ビーオブエー証券 2774( 2774)
みずほ証券 2120( 2120)
フィリップ証券 2050( 2050)
インタラクティブ証券 1669( 1669)
モルガンMUFG証券 869( 859)
ドイツ証券 780( 780)
野村証券 551( 551)
BNPパリバ証券 482( 482)
◯2026年4月限（特別清算日：4月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 112( 112)
ソシエテジェネラル証券 91( 91)
フィリップ証券 54( 54)
マネックス証券 48( 48)
楽天証券 70( 44)
ドイツ証券 27( 27)
SBI証券 28( 24)
松井証券 16( 16)
JPモルガン証券 8( 8)
三菱UFJeスマート 9( 7)
日産証券 2( 2)
インタラクティブ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース