「日経225ミニ」手口情報（6日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、2月限1万2029枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月6日の日経225ミニ期近（2026年2月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万2029枚だった。
◯2026年2月限（特別清算日：2月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 12029( 12029)
ソシエテジェネラル証券 10368( 10368)
バークレイズ証券 6440( 6440)
SBI証券 6597( 2213)
JPモルガン証券 2000( 2000)
楽天証券 3576( 1312)
松井証券 633( 633)
三菱UFJeスマート 887( 553)
マネックス証券 419( 419)
フィリップ証券 301( 301)
インタラクティブ証券 127( 127)
日産証券 118( 118)
モルガンMUFG証券 80( 80)
立花証券 33( 33)
岩井コスモ証券 27( 27)
ドイツ証券 21( 21)
光世証券 10( 10)
共和証券 5( 5)
ゴールドマン証券 5( 5)
BNPパリバ証券 4( 4)
豊証券 4( 4)
UBS証券 1000( 0)
シティグループ証券 1000( 0)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 256384( 256384)
ソシエテジェネラル証券 159720( 159720)
バークレイズ証券 85576( 85576)
SBI証券 115269( 59081)
松井証券 32713( 32713)
楽天証券 61135( 30593)
サスケハナ・ホンコン 26436( 26436)
日産証券 22922( 22922)
JPモルガン証券 16106( 16106)
ビーオブエー証券 11621( 11621)
三菱UFJeスマート 17879( 9587)
マネックス証券 7210( 7210)
モルガンMUFG証券 7034( 6994)
BNPパリバ証券 6821( 6821)
ゴールドマン証券 5926( 5706)
野村証券 4848( 4758)
みずほ証券 3421( 3391)
広田証券 2731( 2731)
インタラクティブ証券 2692( 2692)
フィリップ証券 2563( 2563)
◯2026年4月限（特別清算日：4月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 131( 131)
ソシエテジェネラル証券 101( 101)
フィリップ証券 83( 83)
マネックス証券 35( 35)
松井証券 28( 28)
SBI証券 43( 27)
三菱UFJeスマート 32( 22)
楽天証券 34( 16)
ドイツ証券 9( 9)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース