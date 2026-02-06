「TOPIX先物」手口情報（6日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限9821枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月6日のTOPIX先物期近（2026年3月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の9821枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 9821( 9821)
ソシエテジェネラル証券 8554( 8554)
バークレイズ証券 4227( 4227)
ゴールドマン証券 3646( 3530)
JPモルガン証券 2540( 2540)
ビーオブエー証券 1844( 1844)
サスケハナ・ホンコン 1282( 1282)
モルガンMUFG証券 1152( 1152)
UBS証券 335( 335)
日産証券 329( 329)
シティグループ証券 271( 271)
三菱UFJeスマート 243( 239)
SBI証券 244( 226)
インタラクティブ証券 214( 214)
ドイツ証券 161( 161)
野村証券 107( 107)
みずほ証券 92( 92)
広田証券 73( 73)
BNPパリバ証券 43( 43)
フィリップ証券 32( 32)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース