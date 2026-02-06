「TOPIX先物」手口情報（6日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限1万8509枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月6日のTOPIX先物期近（2026年3月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万8509枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 18509( 18174)
ソシエテジェネラル証券 17671( 17469)
バークレイズ証券 11484( 10699)
JPモルガン証券 9443( 5068)
モルガンMUFG証券 3873( 3805)
ゴールドマン証券 5476( 2965)
サスケハナ・ホンコン 2036( 2036)
ビーオブエー証券 2244( 1964)
SMBC日興証券 1734( 1730)
UBS証券 1969( 1444)
野村証券 1875( 1144)
シティグループ証券 3658( 939)
みずほ証券 800( 800)
日産証券 599( 599)
ドイツ証券 580( 580)
大和証券 1853( 573)
BNPパリバ証券 636( 509)
SBI証券 516( 446)
広田証券 374( 374)
フィリップ証券 309( 309)
岡三証券 34( 0)
三菱UFJeスマート 6( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース