「日経225先物」手口情報（6日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限2万3328枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月6日の日経225先物期近（2026年3月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万3328枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 23328( 21311)
ソシエテジェネラル証券 12192( 11372)
バークレイズ証券 7536( 7514)
サスケハナ・ホンコン 3440( 3440)
野村証券 5587( 2835)
JPモルガン証券 3205( 2781)
日産証券 2286( 2286)
ゴールドマン証券 2384( 1747)
モルガンMUFG証券 1637( 1536)
SBI証券 2195( 1237)
松井証券 839( 839)
楽天証券 978( 608)
BNPパリバ証券 846( 607)
UBS証券 1208( 583)
ビーオブエー証券 1399( 571)
ドイツ証券 572( 554)
三菱UFJ証券 1582( 526)
インタラクティブ証券 508( 508)
みずほ証券 628( 445)
フィリップ証券 404( 404)
シティグループ証券 742( 0)
三菱UFJeスマート 138( 0)
HSBC証券 120( 0)
大和証券 82( 0)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 374( 174)
SBI証券 41( 33)
ABNクリアリン証券 32( 32)
松井証券 29( 29)
ゴールドマン証券 15( 15)
日産証券 15( 15)
バークレイズ証券 11( 11)
ドイツ証券 9( 9)
楽天証券 14( 8)
フィリップ証券 7( 7)
三菱UFJeスマート 6( 6)
光世証券 2( 2)
岩井コスモ証券 2( 2)
マネックス証券 2( 2)
JIA証券 1( 1)
BNPパリバ証券 100( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース