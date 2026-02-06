ファミマ限定、「ハッピーニャーン」コンポタ味発売　mofusand×ハッピーターンコラボ

亀田製菓株式会社は、2月22日の「ねこの日」に向けた新商品として、人気イラストレーター・ぢゅのさんが描く「mofusand」とコラボレーションした「ハッピーターン ハッピーニャーン コーンポタージュ味」を、2月10日より全国のファミリーマートにて、期間限定で販売します。価格は186円（税込）。

■ 商品名もロゴも「ネコ仕様」に

今回のコラボ最大の特徴は、おなじみの商品名「ハッピーターン」が、ネコ語のような「ハッピーニャーン」に改名されている点。パッケージのブランドロゴも、この商品のために特別に変更されたかわいらしい仕様になっています。

中身のおせんべいにもこだわりがあり、幸せな気分になれる「ハート形」の生地を採用。味付けは、魔法の粉こと「ハッピーパウダー」ととうもろこしの甘みを絶妙なバランスで組み合わせた「コーンポタージュ味」で、甘じょっぱく一度食べたら“とまらにゃい”味わいに仕上がっているそうです。

■ 連結するパッケージデザインは全4種

パッケージデザインは、mofusand描き下ろしの全4種類。サメにゃんをはじめとするキュートでシュールなネコたちが描かれており、パッケージを横に並べると左右のイラストがつながる仕掛けも施されています。これはネコ好きなら全種類集めて並べたくなるやつですね。

本商品は、ファミリーマートが2月10日から開催する「ファミリ〜にゃ〜ト大作戦！」の対象商品のひとつ。期間中はデザートやパン、日用品など計17種類のネコモチーフ商品が登場するとのことです。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026020604.html