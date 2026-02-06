次回 2月11日（水）よる10時より第5話を放送 日本テレビ系水曜ドラマ「冬のなんかさ、春のなんかね」（毎週水曜よる10時放送）。

本作は、杉咲花演じる主人公・土田文菜（あやな）がこれまでに経験してきたさまざまな別れや叶わなかった恋などから、人を好きになることにどこか怖れを抱いていて、「大切な人とはつきあわないほうがいいのではないか？」「そもそも恋愛とはなんなのか？」などと逡巡しながらも前に進んでいくドラマ。

文菜のまわりには現在の彼氏・ゆきお（成田凌）、文菜に片想いする元バイト先の先輩・小太郎（岡山天音）、ゆきおには話せないことも話せる先輩の小説家・山田線（内堀太郎）が登場。そして、文菜の高校時代の元カレ・柴咲（倉悠貴）や文菜が小説を書くきっかけになった小林二胡（胗俊太郎）との過去の恋愛も明らかに。過去の恋愛を含め、文菜の恋愛観をリアルに浮き彫りにする描写がSNSでは話題に。



2月4日（水）に放送した第4話では、二胡が文菜の出版記念のト−クイベントに訪れたことで二人は再会。文菜は二胡とつきあっていた頃のことをふと思い出す。ともに文学を愛し、意気投合して惹かれ合っていた二人だったが、文菜が小説を書き始め、徐々に関係性が変わってしまった。ドラマ終盤、文菜と二胡は別れるための最後のデートでライブハウスを訪れた。そこで文菜は「チグハグの靴」という曲を聴きながら涙する…。

このライブシーンに登場したミュージシャンは秋山璃月。秋山はシンガーソングライターで、17歳の時にラジオ番組「SCHOOL OF LOCK!」とEggsプロジェクトとの共催による10代アーティスト限定音楽フェス「未確認フェスティバル2017」に出場し、グランプリを獲得。同年12月に1stアルバム『DAWN TO YOUTH』でデビューし、昨年6月には2ndアルバム『BUMSMONK』をリリース。2024年にはあいみょんのツアーにも参加。独自のクラフト感あるサウンドで評価を高めている。この出演に、SNSでは早くも反響があった。

脚本を務めた今泉力哉は、秋山へのオファーの経緯について「以前、秋山さんのライブに何度か訪れたことがあって、今回ご出演をお願いできないかなと思い、ご依頼しました。私は撮影現場に伺うことができなかったのですが、撮影後に杉咲（花）さんから本当にすてきだったというお話を聞きました。役柄やそのシーンも相まって、演奏が終わらないでほしいと思いながら聴いていたそうです」と語り、感謝を述べた。

この秋山の出演シーンも登場する第4話はTVer（https://tver.jp/series/srekizxkmk）で配信。現在、TVerではここまでの全話を見逃し配信中。

次回の第5話のあらすじ・予告映像は番組公式ホームページ内（https://www.ntv.co.jp/fuyunonankasa/story）にて公開中。

■秋山璃月 コメント

今泉さんが脚本、山下さんが監督の回でとても光栄でした。自分に役割が務まるかと不安でしたが、当日は普段のライブと変わらず演奏できてとてもホッとしました。今回、2021年の場面とのことだったので、当時自分が新しく作って下北沢のライブハウスなどでライブしてた曲を選ばせていただきました！場面となるべく空気感を同じくできたらと思い選曲しました。ライブの後の、ライブハウスでのBGMも私の音源を使っていただいたのが嬉しかったので、是非耳を立てて聴いてみてください。

